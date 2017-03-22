Попавшие под санкции россияне не будут платить налоги в России

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

За документ проголосовали 322 депутата. Против выступили фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

Поправку в Налоговый кодекс подготовил депутат от "Единой России" Андрей Макаров. Она позволяет попавшим под санкции россиянам, у которых есть бизнес или имущество за рубежом, не становиться налоговыми резидентами России. Из-за санкций такие люди вынуждены жить в России и, следовательно, отчитываться о налогах перед Федеральной налоговой службой. Новый закон позволит им не платить налоги в России, несмотря на постоянное проживание в стране.

В чьих конкретно интересах были приняты поправки, неизвестно.

В американский санкционный список включены 56 россиян, в европейский – 157 граждан России и Украины – за их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, которых считают близкими друзьями президента Путина. Как выяснила "Медуза", Тимченко много лет являлся налоговым резидентом Швейцарии, но из-за санкций с 2014 года был вынужден жить в России.