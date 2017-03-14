Россиянам из санкционных списков разрешат не отчитываться об офшорах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Об этом газетам "Ведомости" и "Коммерсантъ" рассказали несколько федеральных чиновников.

Если Госдума одобрит поправки, то участники санкционных списков смогут не отчитываться о налогах перед Федеральной налоговой службой, если они уже сообщили о доходах налоговому ведомству в какой-либо другой стране. Однако если в стране нет механизма контроля иностранных компаний, то ничего платить не придется. К таким странам, например, можно отнести Чехию, Румынию и Швейцарию. Сейчас отчитываться в ФНС России об офшорах положено по закону.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно. Они будут добавлены ко второму чтению в законопроект, подготовленный министерством финансов. Однако в ведомстве заявили, что не имеют отношения к инициативе главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В американский санкционный список включены 56 россиян, в европейский — 157 граждан России и Украины - за их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.Среди них предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, которых считают близкими друзьями президента Путина.