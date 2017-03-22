После госпитализации Фортова назначили и.о. главы РАН

Исполняющим обязанности президента Российской академии наук назначен вице-президент академии Валерий Козлов. Это произошло после того, как нынешний президент РАН Владимир Фортов был госпитализирован, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, Фортов проходит плановое обследование в ЦКБ. Источник агентства рассказал, что Фортов сам подписал распоряжении о назначении Козлова на должность исполняющего обязанности. До осенних выборов главы РАН Фортов останется простым академиком.

Полномочия Фортова истекают 27 марта. Общее собрание по выбору президента РАН пройдет в ноябре. До этого времени Фортов должен был занимать свой пост. Сам он был против продления своих полномочий, однако за это решение проголосовали академики РАН.