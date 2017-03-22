В Казани активиста судят по делу о возбуждении ненависти

Вахитовский районный суд Казани рассматривает по существу уголовное дело в отношении лидера "Татарского Патриотического Фронта Алтын Урда" Даниса Сафаргали, которого обвиняют в возбуждении ненависти по национальном признаку. Об этом сообщила адвокат Ирина Гонцова, которая представляет интересы подсудимого.

Сафаргали отрицает свою вину. Слушания по его делу несколько раз переносились, так как обвиняемый страдает клаустрофобией, и при его транспортировке из следственного изолятора возникали затруднения. Защита считает, что активиста необходимо перевести под домашний арест.

Данис Сафаргали был помещен в СИЗО по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме. По версии следствия, в 15 записях в соцсети ВКонтакте Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.