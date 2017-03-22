Украина запретила въезд российской участнице Евровидения

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом рассказала представитель СБУ Елена Гитлянская в своем фейсбуке.

В 2015 году Самойлова выступала в аннексированном Крыму, прилетев туда из Москвы. Таким образом, российская певица нарушила украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

О подготовке документа о запрете на въезд на Украину Самойловой стало известно еще 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не будет менять своего представителя на Евровидении-2017.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней "Flame is Burning".