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Новости

Украина запретила въезд российской участнице Евровидения

Российская певица Юлия Самойлова

Российская певица Юлия Самойлова

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Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом рассказала представитель СБУ Елена Гитлянская в своем фейсбуке.

В 2015 году Самойлова выступала в аннексированном Крыму, прилетев туда из Москвы. Таким образом, российская певица нарушила украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

О подготовке документа о запрете на въезд на Украину Самойловой стало известно еще 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не будет менять своего представителя на Евровидении-2017.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней "Flame is Burning".

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