Украина запретит въезд в страну российской участнице "Евровидения"

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну российской певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в аннексированном Крыму, прилетев туда из Москвы. Таким образом, российская певица нарушила украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

Глава СБУ Василий Грицак в понедельник заявил: "Закон должен быть один для всех". Россия, в свою очередь, отказывается менять своего представителя на "Евровидении-2017", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.