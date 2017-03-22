Штайнмайер принял присягу на посту президента ФРГ

Новый президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу на торжественной церемонии в бундестаге.

В своей инаугурационной речи Штайнмайер раскритиковал сравнение нынешних властей Германии с нацистами, которое сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также он призвал освободить журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля, который находится в следственном изоляторе в Турции.

Штайнмайер заявил о необходимости уважать верховенство закона, свободу слова СМИ и журналистов. "Мы должны не только говорить о демократии – мы должны отстаивать ее", – сказал он.

Штайнмайер стал 12-м по счету президентом ФРГ. Он был избран на этот пост 12 февраля. В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

