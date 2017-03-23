В Петербурге "помиловали" Лукашенко

В Петербурге активисты "Молодёжного Яблока" провели перформанс в поддержку гражданского общества Белоруссии. Двое активистов стояли на ступеньках отделения посольства Белоруссии, один из них изображал Лукашенко, другой – судью, зачитывающего "приговор". В нем указывалось, что Лукашенко виновен в таких преступлениях как депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовые казни без суда, пытки, а также захват государственной власти неконституционным путем. После зачитывания "приговора" в руках у "судьи" появился пистолет из бумаги, и тогда полицейские, наблюдавшие за ходом перформанса, заволновались и потребовали его прекратить, ссылаясь, на то, что это уже не одиночный пикет, а несогласованная акция. Но ее участники все же успели сказать, что "расстрела" не будет, потому что они – принципиальные противники смертной казни.