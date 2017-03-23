Нападение в Лондоне. Страшный день

Действия человека, которого лондонская полиция описывает как, скорее всего, террориста-одиночку, привели к смерти четверых, включая его самого, и ранению почти 40 человек. Вот картина этого дня.

В 14:47 по лондонскому времени Радек Сикорский, в прошлом министр иностранных дел Польши и журналист, послал в Твиттер видео, описывающее момент нападения. Машина врезалась в людей, шедших по Вестминстерскому мосту.

Позднее Сикорский рассказал об этом польскому телеканалу TVN 24 так:

"Я просто ехал в такси из Вестминстера на южную сторону Темзы. Я проверял электронные сообщения в смартфоне и не видел, что произошло. /.../ Я услышал что-то вроде аварии двух машин. Это был металлический звук, словно машина въехала в металл. Я понял головуот телефона. Первое, что я увидел, - человек, лежащий на тротуаре. Ко мне вернулись мои журналистские инстинкты, и я включил камеру смертфона. Я увидел еще больше людей на асфальте, на пешеходной дорожке. К ним начали подбегать люди, оказывать им первую помощь. Один из лежащих не подавал признаков жизни. У одного из головы текла кровь. Я насчитал, по меньшей мере, пятерых с серьезными ранениями".

Водитель машины сшиб в людей, проходивших по мосту, а затем врезался в ограждение британского парламента. Затем он выпрыгнул из машины и с ножом накинулся на полицейского, охранявшего периметр здания. Нападавшего описывают как человека тяжелого сложения в черном. Охрана здания не смогла обезвредить его до того, как он ударил полицейского. Он был убит чуть позже - в 15:17 по местному времени. Об этом сообщил корреспондент британской газеты Daily Mail.

Через минуту последовали сообщения, что премьер-министра страны Терезу Мей поместили в серебряный "Ягуар" и вывезли в безопасное место. Сессия парламента была прервана. Информационные агентства в этот момент вели прямую трансляцию с моста и со здания парламента, перед которым приземлился вертолет.

Нападение продлилось несколько минут. Вот маршрут нападавшего:

​В 15:36 "Скотланд Ярд" заявил, что рассматривает происшедшее как террористический акт до тех пор, пока не будет основание рассматривать нападение как нечто иное. Заседавшая к тому времени Палата общин начала эвакуацию. Палата лордов заседание еще не начала. Ближайшая станция метро была закрыта. Полиция ввела чрезвычайные меры, опасаясь, что могут последовать дальнейшие атаки. В 16:10 поступило сообщение о странном объекте в машине у здани парламента, полиция вызвала саперов. Парламентарии, которых не успели эвакуировать, оказались запертыми в зале заседаний.

Спустя час после нападения начинают поступать первые сообщения о гибели полицейского Кита Палмера, на которого напал с ножом водитель машины в черном. Сверху район предполагаемого теракта выглядит так:

До сих пор нет точных данных о том, сколько человек пострадали на мосту. К концу дня фигурировали цифры - не менее 40 человек. В их числе - дети из Франции и румынские туристы. Кто-то видел человека, прыгнувшего в Темзу. Агентства распространили фотографию человека, отброшенного вниз по лестнице под мост, к спуску к воде. Его состояние выглядело крайне тяжелым.

Лондон продолжает получать соболезнования. Это было самое серьезное нападение после теракта 2005 года, в котором погибли 52 человека. Эйфелева башня в Париже в знак скорби вновь погрузилась во мрак.