В Петербурге подожгли дверь предвыборного штаба Навального

В Петербурге в ночь на четверг неизвестные подожгли дверь городского избирательного штаба Алексея Навального. Никто не пострадал, заявление в полицию написано, сообщил в твиттере руководитель предвыборного штаба политика Леонид Волков.

В еще одном сообщении в Фейсбуке Волков уточнил, что инцидент произошел в помещении, расположенном в центре города на Вознесенском проспекте, где установлены уличные камеры видеонаблюдения. По словам Волкова, при желании – "поймать поджигателя раз плюнуть".

В связи с инцидентом соратник Навального напомнил, что украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы за попытку поджога двери офиса "Единой России" в Крыму.

​Открытие региональных штабов Алексея Навального, который в начале года объявил о намерении баллотироваться на выборах в президенты в 2018 году, почти каждый раз сопровождается провокациями. 20 марта в Барнауле оппозиционера облили зелёнкой. При этом нападавший скрылся в здании краевой администрации. В Новосибирске Навального попытались закидать яйцами, в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители в автомобиле. Ранее строительной пеной были заблокированы двери штаба Навального в Нижнем Новгороде. В Уфе Навального встретили люди с табличками с надписью "Агент США".