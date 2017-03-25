Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Дороги к свободе

Еще одна война - информационная. Эфир в 16:05

Смотреть комментарии

Может ли Украина эффективно противостоять России в информационной войне?

Может ли Украина эффективно противостоять России в информационной войне? Виталий Портников беседует с министром информационной политики Украины Юрием Стецем и журналистом, шеф-редактором издания "Петр и Мазепа" Виктором Трегубовым. Эфир в 16:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG