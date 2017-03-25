Еще одна война - информационная. Эфир в 16:05

Может ли Украина эффективно противостоять России в информационной войне?
Может ли Украина эффективно противостоять России в информационной войне? Виталий Портников беседует с министром информационной политики Украины Юрием Стецем и журналистом, шеф-редактором издания "Петр и Мазепа" Виктором Трегубовым. Эфир в 16:05.
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