Стюардесса против "Аэрофлота"

22 марта в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение искового заявления стюардессы Евгении Магуриной к компании "Аэрофлот". Бортпроводница жалуется на дискриминацию сотрудников по возрасту и внешнему виду. Сам "Аэрофлот" все обвинения отвергает. В официальном заявлении авиакомпании говорится, что "подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. В своей кадровой работе "Аэрофлот" неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также, в соответствии с лучшими международными практиками, принципов "работодателя равных возможностей". Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам и т.п.", утверждает "Аэрофлот".