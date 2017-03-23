Власти Украины подозревают Россию в причастности к убийству Вороненкова

Полиция Украины рассматривает версию о причастности России к убийству в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления Украины Александр Вакуленко. Такую же версию высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он назвал убийство "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

Российские власти причастность к смерти бывшего депутата отвергают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главе государства уже доложили о произошедшем. "Это не наша тема", – заявил Песков корреспонденту телеканала "Дождь".

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева по дороге на встречу с бывшим депутатом Госдумы России Ильей Пономаревым. Был ранен охранник Вороненкова. Нападавший также получил ранение, сейчас он находится в больнице. На месте происшествия работает полиция.

В России бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате здания в Москве стоимостью в 5 миллионов долларов.

В октябре 2016 года экс-депутат эмигрировал на Украину, опасаясь преследований в России. В декабре он получил украинское гражданство. 15 февраля этого года Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

В январе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича.