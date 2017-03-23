В центре Киева убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков

В центре Киева убит бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко. Смерть Вороненкова подтвердил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который находился рядом во время убийства.

Стрельба произошла у отеля Premier Palace, был ранен охранник Вороненкова. Нападавший также получил ранение, сейчас он находится в больнице. На месте происшествия работает полиция. Следствие рассматривает версию заказного убийства. Представитель украинской прокуратуры сообщил телеканалу 112.ua, что пока единственная произошедшего — причастность России.

В России бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате здания в Москве стоимостью в 5 миллионов долларов.

В октябре 2016 года экс-депутат эмигрировал на Украину, опасаясь преследований в России. В декабре он получил украинское гражданство. 15 февраля этого года Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

В январе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича.