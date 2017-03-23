Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Ответственность за теракт в центре Лондона в среду, жертвами которого стали 3 человека и ещё около 40 получили ранения, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещённая в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли 3 человека, включая полицейского, около 40 ранены. Полиция сообщила, что обе атаки совершил один и тот же человек.

В ночь со среды на четверг британская полиция провела ночной рейд в одной из квартир в Бирмингеме. Операция длилась несколько часов, 8 человек задержаны. Ранее СМИ сообщили, что автомобиль, на котором неизвестный сбил прохожих на мосту, был арендован в Бирмингеме.

Нападение произошло в годовщину терактов в Брюсселе – год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 35 человек. Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны три поезда лондонского метро и один автобус. Жертвами атаки стали 52 человека.