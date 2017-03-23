История похищенного Эрвина Ибрагимова

Общественная организация "КрымSOS" представила в Киеве обобщающий доклад "Насильственные исчезновения в Крыму за период аннексии Российской Федерацией. 2014–2016". В докладе речь, прежде всего, идет о случаях похищений, в которых, по мнению активистов, участвовали государственные органы России или подконтрольные им вооруженные группировки – "Крымская самооборона" и ополченцы. Авторы доклада зафиксировали и обобщили данные о 43 фактах похищений с конца зимы 2014 года, когда на полуострове уже находились российские войска, а также были созданы вооруженные группировки пророссийского ополчения, и до декабря 2016 года. В 36 случаях активисты настаивают на факте участия в похищении российских силовиков и властей. Из 43 пропавших 17 человек были освобождены после плена и, чаще всего, пыток, шестеро обнаружены погибшими, два человека впоследствии были осуждены российским судом и отбывают наказание, 18 человек пропали без вести. Самое громкое из последних похищений произошло в Бахчисарае, где неизвестные похитили Эрвина Ибрагимова, члена регионального Меджлиса, члена Исполкома Всемирного конгресса крымских татар.