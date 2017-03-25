Заветам Гитлера верны

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о запрете религиозной организации "Свидетели Иеговы". Требует ликвидировать Управленческий центр этой церкви и 395 его местных отделений по всей России. В духе времени Минюст называет "Свидетелей Иеговы" экстремистами, хотя эти верующие принципиально не берут в руки оружия и не занимаются политикой. Основа их религиозной жизни – изучение Библии. Но министерство такими деталями не интересуется.

"Под видом научного изучения Библии Международная ассоциация Исследователей Библии и связанные с ней организации в устной и письменной форме проводят явную клеветническую кампанию против государства и церкви… В своих многочисленных публикациях... они глумятся над государством и церковью, злонамеренно извращая библейские иллюстрации… Чтобы противостоять подрывной деятельности и поддержать общественный порядок и безопасность, необходимо ликвидировать Ассоциацию в целях защиты граждан и государства". Это не текст иска в Верховный суд, как вы, наверное, подумали. Это указ "О защите немецкого народа и государства", изданный 28 февраля 1933 года, через месяц после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. У рейхсканцлера были не менее основательные причины не любить "Свидетелей Иеговы": они отказывались служить в армии и приветствовать словами "Хайль Гитлер!"

13 сентября 1934 года рейхсминистр внутренних дел нацистской Германии запретил распространение религиозной литературы "Свидетелей Иеговы". 7 октября того же года каждое собрание "Свидетелей Иеговы" в Германии направило правительству телеграмму со словами о том, что законы Рейха противоречат законам Бога и свидетели Иеговы намерены следовать Божьим законам, так как, согласно Библии, законы Бога превыше законов человека.

24 июня 1936 года в гестапо была создана специальная зондеркоманда для борьбы со "Свидетелями Иеговы". Начались репрессии. У верующих конфисковывали религиозную литературу, полиция врывалась на встречи общин, у родителей отбирали детей, верующих арестовывали и интернировали в тюрьмы и концлагеря – Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк. Там они считались особо опасным контингентом и носили отличительный знак, лиловый треугольник. Чтобы освободиться, им было достаточно написать заявление об отречении от веры. Но, насколько известно, никто не писал. С началом Второй мировой войны "Свидетелей Иеговы" стали казнить за отказ принести присягу Гитлеру и отправиться в армию. Более 10 тысяч приверженцев этой церкви стали жертвами нацистского режима.

Разумеется, советский социализм, общий по духу с национал-социализмом немецким, не мог предоставить "Свидетелям Иеговы" свободу религиозной деятельности. Причины те же: не признают руководящей роли партии, не отмечают государственные праздники, не служат в армии. А к тому же еще не пьют, не курят, не сквернословят, не признают секса вне брака, не смотрят кино и не интересуются футболом. Одним словом, очень подозрительные люди, явно несоответствующие стандартам советского человека. Как же их не репрессировать?

Повторять преступления Гитлера – не боязно ли?

19 февраля 1951 года, министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов докладывал Сталину: "Докладываю, что органами МГБ в течение 1947–1950 годов было вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вражескую работу в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтийских республиках. За это время было арестовано 1048 человек главарей и активистов секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 000 экземпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветской литературы. Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укреплению секты". Генерал Абакумов просил у Сталина разрешения на выселение в Сибирь трех тысяч семей иеговистов. "В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности", как указывалось в секретной записке товарища Абакумова товарищу Сталину.

Сталин, разумеется, разрешение дал. Депортация народов – дело обычное. Что ж не депортировать попутно и приверженцев одной церкви? В апреле 1951 года МГБ провело операцию "Север": за два дня в Сибирь было вывезены 8,5 тысяч человек. В том числе женщины, старики, дети.

Уже одни эти события новейшей истории, казалось бы, должны были насторожить Министерство юстиции и министра юстиции Александра Коновалова при принятии любых решений в отношении "Свидетелей Иеговы". Не повторить бы ошибок! Не оказаться бы в одной компании с подонками рода человеческого! Уж о Сталине не говорю: теперь этот "эффективный менеджер" – уважаемая властью фигура. Но повторять преступления Гитлера – не боязно ли?

Российская юстиция уже сделала первые шаги в этом направлении. В последние несколько лет суды вынесли решения о ликвидации общин "Свидетелей Иеговы" в Старом Осколе, Таганроге, Самаре, Абинске, Элисте, Орле. "Недавно, после ликвидации зарегистрированной общины в Таганроге, 16 наших братьев и сестер по вере были приговорены к крупным штрафам, а некоторые даже к 5-летнему лишению свободы условно – лишь за совместное чтение Библии", – говорит Василий Калин из Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России.

Своим нынешним иском Минюст не просто посягает на принцип религиозной свободы, он требует подвергнуть дискриминации 175 тысяч приверженцев церкви "Свидетели Иеговы" в России. В случае удовлетворения иска каждый из них за исповедание своей веры и совместное чтение Библии может быть приговорен к лишению свободы.

Слушание дела назначено Верховным судом на 5 апреля. И Министерство юстиции вряд ли отзовет свой иск.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист, ведущий программы Радио Свобода "Дежавю"

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