Минюст остановил деятельность "Свидетелей Иеговы" в России

Министерство юстиции приостановило деятельность организации "Свидетели Иеговы" на территории России в связи с подозрением в экстремистской деятельности. Об этом сообщает "Интерфакс".

16 марта Минюст России подал иск в Верховный суд о признании "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, запрете его деятельности и ликвидации. Иск будет рассмотрен 5 апреля.

В сообщении организации говорилось, что запрет деятельности центра "Свидетелей Иеговы" может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а Генпрокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин "Свидетелей Иеговы" по обвинению в экстремистской деятельности.

