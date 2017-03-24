Тариф системы "Платон" увеличили на четверть, а не вдвое

Тариф платежной системы для большегрузного транспорта "Платон" повышен на четверть, а не в два раза, как планировалось ранее. На сайте правительства России говорится, что такое решение было принято накануне на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями перевозчиков.

С 15 апреля плата за один километр пути составит чуть менее двух рублей. С момента запуска "Платона" нужно было платить 1 рубль и 53 копейки, а в последующем эту сумму собирались увеличить до 3 рублей и 73 копеек.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране.

Водители и предприниматели возмущены также тем, что сбором денег занимается частная компания сына бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга президента России Владимира Путина.