Стачка на дорогах

Объединение перевозчиков России (ОПР) 13 марта на пресс-конференции анонсировало стачку, которая должна состояться 27 марта. Глава ОПР Андрей Бажутин заявил, что в ходе акции дальнобойщики потребуют отмены системы "Платон" и выразят недоверие президенту России Владимиру Путину.

"Мы часто за последний год попадали в ситуации, когда Конституция России не соблюдается, а "гаранту Конституции" это неинтересно. Поэтому один из пунктов – недоверие президенту", – рассказал Бажутин. Он подчеркнул, что требовать отставки Путина дальнобойщики пока не собираются.

27 марта перевозчики планируют на неопределенный срок прекратить доставку грузов по территории России. "Полтора года нас не слышат. Нам так и не объяснили, за что мы должны платить, – в цифрах нам ничего не доказали. Сейчас мы хотим максимально остановить грузопоток. Может, это и будет болезненно для обывателей, но выхода у нас нет. Затем мы выставим фуры вдоль дорог в крупных городах. Если в какой-то момент надо будет поставить машины поперек – мы поставим".

Пресс-конференция 13 марта была совместной – ее устроили дальнобойщики, таксисты и фермеры Кубани. Каждая из этих групп выдвигает свои требования. Дальнобойщики хотят отправить правительство в отставку и требуют отменить систему "Платон". Таксисты требуют регулирования работы служб-агрегаторов. Фермеры Кубани жалуются на коррупцию и рейдерские захваты земли.

Фермеры заявили, что заявлений о недоверии президенту не поддержат: "Мы говорим о недоверии президенту, но обращаемся к нему. А кто еще может навести порядок у нас в Новороссийске? Только президент", – считает участница тракторного марша Людмила Кушнарева. Свою акцию фермеры запланировали на 28 марта. Они вновь попытаются доехать на тракторах до столицы.

Таксисты, в свою очередь, планируют массово не выйти на работу: "27-го числа мы проведем и свою акцию. Мы думаем, что нас будет около десяти тысяч", – говорит организатор движения "Стоп-нелегал" Евгений Грэк.

Выражение недоверия президенту – не единственное, в чем разошлись участники будущей стачки. ОПР планировало привлечь к конференции и к забастовке националистов. В анонсе пресс-конференции говорилось, что стачку поддержат и активисты националистического движения. Вскоре идею сотрудничества с националистами решили забыть, но активисты Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов (МПВП) уже отказались от участия в конференции:

"Были у нас разногласия с МПВП, и мы решили националистов сейчас не привлекать. А так – мы послушали людей. Мы не углублялись в их движение, а говорили с ними как с обычными гражданами. Говорили и с Вячеславом Мальцевым, но он сказал: "Выходите, крушите – мы поможем". А это не наш путь. Может, мы и будем готовы это делать, но не надо нас толкать, наставлять", – рассказал Андрей Бажутин.

Протесты против системы автоматического взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон" начались полтора года назад. Тогда дальнобойщики устраивали акции в крупных городах и оставляли свои машины в правых полосах трасс. В декабре 2015 года водители планировали перекрыть МКАД, но их заблокировала полиция.