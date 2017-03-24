В Петербурге возбудили дело после поджога двери штаба Навального

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту поджога двери регионального предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает "Фонтанка".

Дело возбуждено по статье "Повреждение имущества из хулиганских побуждений".

Дверь в штаб Навального подожгли в ночь на 23 марта. Никто не пострадал. Сотрудники штаба написали заявление в полицию.

Глава предвыборного штаба оппозиционного политика Леонид Волков написал в Фейсбуке, что инцидент произошел в помещении, расположенном в центре города, на Вознесенском проспекте, где установлены уличные камеры видеонаблюдения. При желании "поймать поджигателя раз плюнуть", считает Волков. Он также напомнил, что украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы за попытку поджога двери офиса "Единой России" в Крыму.

Открытие региональных штабов Алексея Навального, который в начале года объявил о намерении баллотироваться на выборах в президенты в 2018 году, почти каждый раз сопровождается провокациями. 20 марта в Барнауле оппозиционера облили зеленкой. В Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители в автомобиле. Ранее строительной пеной были заблокированы двери штаба Навального в Нижнем Новгороде.

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