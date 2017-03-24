СМИ опубликовали видео убийства экс-депутата Вороненкова

Издание "РБК-Украина" опубликовало видео с моментом убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Видео было предоставлено изданию источниками в следственных органах.

На записи видно, что убийца Вороненкова шел за ним и его охранником. В последний момент перед выстрелом Вороненков обернулся лицом к киллеру. После этого охранник депутата бросился на убийцу, но нападавший выстрелил ему в живот. После этого он произвел еще несколько выстрелов в Вороненкова. Охранник после падения достал пистолет и несколько раз выстрелил в убегающего убийцу.

Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице. Власти Украины утверждают, что убийцу звали Павел Паршов. Его обвиняли в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". В Кремле это обвинение назвали "абсурдом".

