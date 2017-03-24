К Путину - за ярлыком на Францию? Эфир в 21:05.

Президент России Владимир Путин назвал кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен представителем "быстро развивающихся европейских политических сил".

На встрече с Ле Пен в Кремле Путин заявил, что Россия "ни в коем случае не хочет" влиять на происходящие в мире события, но оставляет за собой право общаться с любыми представителями любых политических сил Франции.

Ранее в пятницу Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены санкций против России. Этот вопрос обсуждался на ее встрече с Вячеславом Володиным – председателем Госдумы, по приглашению которой французский политик прибыла в Москву.

Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании во Франции в значительной степени потому, что она считается поклонницей Владимира Путина, а ее партия "Национальный фронт" взяла у российского банка кредит почти в 10 миллионов долларов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля 2017 (второй тур - в случае необходимости - 7 мая).

О вероятном исходе президентских выборов во Франции и возможном влиянии России на предвыборную кампанию - политолог Григорий Трофимчук, франковеды Игорь Бунин, Юрий Рубинский, корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий программы - Владимир Кара - Мурза - старший.