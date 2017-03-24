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Ле Пен пообещала бороться за отмену санкций в отношении России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены антироссийских санкций и отмены "черных списков". Об этом она рассказала во время встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в Москве.

По словам Ле Пен, Россия и Франция должны объединить усилия в борьбе с терроризмом. "Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор", — сказала она.

Накануне стало известно, что Ле Пен посетит Москву для обсуждения российско-французского сотрудничества в борьбе с терроризмом по приглашению Госдумы. Встреча Володина и Ле Пен состоялась за месяц до первого тура голосования 23 апреля на президентских выборах во Франции.

Ле Пен считается откровенным поклонником президента России Владимира Путина и призывает к сближению с Россией. Кремль опроверг сообщения о том, что пытается повлиять на кампанию выборов в Франции. Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании, в значительной степени из-за кредита в размере 9,7 миллиона долларов, который партия "Национальный фронт" взяла у российского банка в 2014 году.

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