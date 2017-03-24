В Волгограде у штаба Навального произошла потасовка

В Волгограде в четверг у входа в избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального произошла потасовка, политика, приехавшего на открытие штаба, чуть не сбили с ног. В команде Навального заявили, что двоих волонтеров увезла "скорая помощь".

По данным местных СМИ, перед штабом собрались несколько сот человек. Среди них были люди, одетые в казачью форму. Противники Навального попытались прорваться в штаб, но их остановила охрана. Позднее в конфликт вмешалась полиция.

Митинговавшие протестовали против фотографии, выложенной в группе Навального в соцсетях, на которой лицо памятника "Родина-мать" было окрашено в зелёный цвет. Фотомонтаж стал отсылкой к инциденту в Барнауле, где перед открытием предвыборного штаба Навального облили зелёнкой. Издание "Комсомольская правда" опубликовало колонку, в которой обвинило оппозиционера в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Навальный утверждает, что протест не был спонтанным, а был организован под указку местных властей.