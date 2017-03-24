Смогут выйти с Навальным на площадь?

Алексей Навальный призвал россиян к участию 26 марта в антикоррупционной акции протеста, связанной с публикацией ФБК, рассказывающей о том, как незаконно обогащался и строил поместья премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ролики Навального посмотрели более 10 миллионов россиян.

Власти Москвы не согласовали шествие по Тверской, незаконно не предложив альтернативной площадки. Алексей Навальный предлагает провести массовые протестные послеобеденные прогулки по тротуарам Тверской и 1-ой Тверской-Ямской.

Акции протеста обещаны еще в сотне городов России. Суд в Казани в пятницу признал незаконным отказ согласовании митинга против коррупции 26 марта. Иск был подан после того, как горисполком запретил проводить акцию, заявив, что все площадки заняты, и не предложил альтернативы. В Чите митинг на 100 человек разрешили, в Томске мэрия согласовала акцию, хотя перед этим власти тоже заявляли, что все площадки заняты. Заявки на проведение акций, намеченных на 26 марта, отклонили власти Улан-Удэ, Барнаула, Красноярска и Новосибирска. Мэрии в Кемерово, Новокузнецке и Иркутске отправили оппозицию на альтернативные площадки.

В программе "Лицом к событию" борьбу Навального с Медведвым и Путиным обсудят юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, политик Леонид Гозман, политолог Михаил Тульский.

Ведет передачу Михаил Соколов.