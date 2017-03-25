В Белоруссии задержан оппозиционный лидер Владимир Некляев

В Белоруссии задержан один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев.

В Бресте милиция сняла его с поезда, когда он возвращался на родину из Польши. Об этом в фейсбуке сообщил директор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.

24 марта суд в Минске должен был рассмотреть административное дело в отношении Некляева, который обвиняется в участии в несанкционированном "Марше тунеядцев" 17 февраля. По данным правозащитной группы "Вясна", под стражей находятся 130 активистов, протестовавших против планов правительства обложить налогом неработающих граждан, объявив их "социальными паразитами". В числе задержанных - оппозиционные и профсоюзные лидеры.

Все они планировали принять участие в традиционном шествии "День воли", которое оппозиция проводит в Минске сегодня - в день 99-й годовщины создания Белорусской Народной Республики.

Несмотря на то, что акция не разрешена властями, объявившими её незаконной, в ней намерены принять участие многие оппозиционеры и гражданские активисты.

