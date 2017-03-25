На военных складах в Балаклее продолжаются одиночные взрывы

Одиночные взрывы продолжаются в субботу на территории военных складов в городе Балаклее Харьковской области Украины.

По информации властей, в зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, приостановлена работа потенциально опасных объектов и движение поездов, в радиусе 40 километров закрыто воздушное пространство. На улицах города усилено полицейское патрулирование.

По данным службы чрезвычайных ситуаций, 24 марта из Балаклеи и соседних селений были вывезены более двухсот взрывоопасных предметов.

В пятницу заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар на складах в Балаклее полностью потушен.

Пожар возник в ночь на 23 марта, в результате сдетонировали снаряды, начались взрывы.

Погибла женщина, еще три человека были ранены. Около 36 тысяч местных жителей были эвакуированы.

Власти Украины рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и диверсию.