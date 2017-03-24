Пожар на военных складах в городе Балаклее полностью потушен

Пожар на военных складах в городе Балаклее Харьковской области полностью потушен, заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. В настоящее время власти пытаются оценить вызванный пожаром ущерб.

Пожар на военных складах начался в ночь на четверг, 23 марта, позднее стала детонировать взрывчатка. Несколько человек ранены, под завалами было найдено тело женщины. Спасательные службы эвакуировали из Балаклеи около 20 тысяч человек.

Власти Украины рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и диверсию. Следователи не исключают, что на склады с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Арсенал в Балаклее – крупнейший склад вооружения на территории Украины. Его площадь составляет около 370 гектаров. Там хранятся почти 140 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия.