"Новая газета": напавшие на Росгвардию в Чечне были расстреляны в упор

Шесть нападавших, убивших военнослужащих Росгвардии в Чечне, были задержаны живыми, после чего расстреляны в упор, утверждает "Новая газета". Согласно официальной версии, нападавшие были убиты во время перестрелки.

В распоряжении "Новой газеты" появились незаретушированные фотографии, сделанные на месте происшествия одним из членов следственной группы. Издание показало снимки судмедэкспертам и криминалистам, которые пришли к выводу, что все нападавшие были задержаны ещё живыми. Один из экспертов назвал убийство нападавших "китайским расстрелом" — по аналогии с публичными казнями в Китае.

В ночь на 24 марта в станице Наурская в Чечне восемь вооружённых людей попытались проникнуть на территорию военного городка Росгвардии. По версии правоохранительных органов, шестеро нападавших были убиты на месте, двоим удалось бежать. Погибли также шесть российских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.