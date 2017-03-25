В Лондоне прошел марш противников выхода Британии из ЕС

В Лондоне прошел марш противников выхода Великобритании из Европейского союза. В акции участвовали десятки тысяч человек. Они призвали британское правительство не запускать так называемый Брекзит. Ожидается, что британский премьер-министр Тереза Мэй подаст заявление о выходе из ЕС 29 марта.

Марш "Объединимся ради Европы" завершился у здания Палаты Общин, где еще остаются цветы и свечи в память о жертвах теракта, произошедшего три дня назад. Во время митинга у здания парламента демонстранты почтили память погибших минутой молчания.

В субботу лидеры 27-ми стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем единой Европы без Великобритании. Церемония была приурочена к 60-й годовщине Римской декларации о создании Европейского экономического сообщества.