США осудили массовые задержания на акции оппозиции в Минске

Соединённые Штаты осудили массовые задержания в Белоруссии на несогласованной акции, приуроченной ко Дню воли – годовщине создания Белорусской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Минске.

В тексте заявления отмечается, что действия белорусских правоохранительных органов идут вразрез с демократическими ценностями. В посольстве пообещали следить за ситуацией и призвали Минск освободить задержанных демонстрантов.

На акции оппозиции в субботу полиция задержала сотни человек, среди них более 20-ти журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра "Весна", там задержали 57 человек. ​

День Воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требовании отменить так называемый "налог на тунеядство" для неработающих граждан. Из-за "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более ста участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.