В городах России проходят митинги против коррупции

В городах России проходят антикоррупционные митинги, поводом для которых стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В большинстве из них демострации не согласованы с местными властями.

На акцию во Владивостоке пришли более тысячи человек, полиция задержала 40 участников. В Екатеринбурге митинг проходит в форме народных гуляний, полиция призывает задержала 4 человека.

Митинг в Новосибирске был согласован и стал одним из самых крупных среди региональных — по данным местных СМИ число демонстрантов превысило 2 тысячи. На связь с участниками акции по телефону вышел оппозициционер Алексей Навальный. Сам политик заявил о четырёх тысячах демонстрантов.

Против коррупции также выступили более тысячи жителей Красноярска. Сотни человек вышли на акции в Томске, Иркутске и Челябинске. В Чите организаторов демонстрации облили зелёнкой.

В Москве полиция начала подготовку к несогласованной массовой акции на Тверской улице. В район станций метро Белорусская, Маяковская, Тверская прибыли десятки автозаков.

Активисты в десятках российских городов объявили о планах провести 26 марта демонстрации против коррупции после фильма Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. По оценкам Навального, акции пройдут в более чем 80 городах.