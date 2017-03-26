"Он нам не Димон" в Иркутске

В Иркутске митинг назвали "Власть к ответу". По оценке полиции и СМИ, на акцию собралось около 600-700 человек. По оценке организаторов, было не менее тысячи собравшихся. Участники акции отмечают, что это больше не политическая акция протеста, а социальная. Среди десятков человек, выступающих с "табурета" – обычные иркутяне, которые говорят о том, что недовольны нищетой среди большинства жителей России. Многие поясняют, что не поддерживают политику Навального, и пришли на митинг, чтобы высказать свое мнение о происходящем в стране, сообщает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.