Навального задержали на акции против коррупции в центре Москвы

Оппозиционер Алексей Навальный задержан на Тверской улице во время антикоррупционной акции в Москве. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Участники акции заблокировали полицейский автобус, куда сотрудники правоохранительных органов поместили Навального. Полиция расчистила путь автобусу и задержала нескольких активистов. Навальный призвал сторонников продолжить "прогулку" против коррупции.

Перед началом несогласованной акции протеста в Москве столичные власти пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб. Тверская улица перекрыта, задержаны десятки человек. На Пушкинской площади, где проходит митинг, полицейский ударил активиста дубинкой по голове. Мужчина потерял сознание, его унесли в автозак.

На акции начал работать отряд ОМОН, около 200 бойцов цепью выдавливают людей. Телеканал "Дождь" сообщает, что на площади применили газ.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. По оценкам Навального, митинги пройдут как минимум в 84 городах.​