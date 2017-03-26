Москва: полицейские пригнали в центр города десятки автозаков

В Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб. В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули. Интернет-издание "Грани.ру" сообщает, что на Пушкинской площади уже задержан один активист, который держал в руках плакат с надписью "Коррупция убивает будущее".

Задержания также начались у станции метро "Белорусская":

Антикоррупционные митинги сегодня проходят по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В Москве власти отказались согласовать проведение акции. Несмотря на это, оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников в воскресенье выйти на Тверскую улицу и провести митинг в формате прогулки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал призывы Навального незаконными. Сам оппозиционер заявляет, что власти не имеют право запрещать проведение мирных акций протеста. Он также пообещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан на митингах 26 марта.