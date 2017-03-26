Участники митинга в Петербурге пришли на Дворцовую площадь

В Санкт-Петербурге более трёх тысяч участников проходившего на Марсовом поле антикоррупционного митинга пришли на Дворцовую площадь. Часть митингующих также направилась протестовать к Исаакиевскому собору и на Невский проспект.

Демонстранты на Дворцовой площади взяли в кольцо сотрудников ОМОНа. Участники акции закидывают сотрудников органов правопорядка дымовыми шашками. По данным издания "Бумага", на площадь прибывает подкрепление полиции. Теперь их около 100 человек.

На митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального на Марсовом поле пришли около 10-ти тысяч человек. В самом начале акции полиция задержала двоих человек за антиправительственные плакаты.

Рядом с демонстрацией против коррупции несколько десятков активистов движения НОД митинговали "в поддержку традиционных ценностей". Именно из-за этой акции сторонникам Навального официально отказали в согласовании.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.