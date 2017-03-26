Все сотружники ФБК из московского офиса задержаны

Полиция задержала всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые находились в московском офисе организации. Их везут в ОВД, сообщил оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее в офисе ФБК отключили электричество, онлайн-трансляция антикоррупционных митингов по всей России прервалась. Как сообщил соратник главы Навального Леонид Волков, в здание пришли сотрудники полиции с вопросом, была ли трансляция санкционирована.

В воскресенье полиция эвакуировала здание, где находится ФБК, из-за угрозы взрыва. В офис зашли кинологи с собакой для поиска взрывного устройства, бомбу найти не удалось. Волков отметил, что для продолжения трансляции Фонд готов использовать резервную студию.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. На акции в Москве полиция задержала более 200 активистов, пришедших на митинг против коррупции. Среди задержанных – корреспондент британской газеты The Guardian.