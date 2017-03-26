"Мы не скот!" Митинг в Петербурге

В Петербурге более 7 тысяч человек собрала антикоррупционная акция на Марсовом поле. Власти отказались согласовывать митинг, поэтому петербургский штаб Навального призвал людей придти на митинг "В защиту традиционных ценностей", заявленный в этом месте в это время "Народным освободительным движением". Вокруг мемориала собрались в основном молодые люди, ранее не участвовавшие в уличных акциях оппозиции, они принесли множество оригинальных плакатов, дружно скандировали лозунги:"Нет войне! Кря-кря, ты, Димон воруешь зря! Мы здесь власть! Нет ворам! Импичмент! Мы не скот! Свободная Беларусь, свободная Россия! Беларусь, мы с тобой!Жулик, не воруй! Требует ответов! Почём родина? Немцов не забыт! Нет доверия Кремлю!". Провокатор бросил в гущу людей дымовую шашку, но дождь и ветер быстро рассеяли дым. Полиция не вмешивалась, лишь на периферии митинга несколько человек было задержаны за плакаты. Звучали речи в поддержку белорусской оппозиции, против войны на Украине, за импичмент Медведева, за отставку Путина, против системы Платон, за честные выборы и другие. После митинга люди направились на Дворцовую площадь, где частично вытеснили полицию, затем двинулись по Невскому проспекту к площади Восстания, где полиция рассекла толпу и задержала более сотни активистов.