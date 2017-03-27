Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

ЕС потребовал освободить задержанных на акции "Он нам не Димон"

Задержание Алексея Навального

Задержание Алексея Навального

Смотреть комментарии

Европейский союз призвал власти России немедленно освободить всех задержанных участников антикоррупционных акций протеста 26 марта.

В заявлении на сайте представительства ЕС в России говорится, что полицейские помешали осуществлению основных свобод, закрепленных в российской конституции— свободы слова и мирных собраний. Евросоюз призвал российские власти полностью соблюдать международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, отстаивать права человека и немедленно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны, отмечается в заявлении.

Задержание участников протестов в России осудили и власти США. "Задержание участников мирных протестов, правозащитников и журналистов является грубым вызовом фундаментальным демократическим ценностям", – заявил представитель Госдепартамента.

26 марта на акцию против коррупции, организованную Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев – мероприятие было не согласовано местными властями. "ОВД-Инфо" сообщает о более чем тысячи задержанных в Москве.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG