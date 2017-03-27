ЕС потребовал освободить задержанных на акции "Он нам не Димон"

Европейский союз призвал власти России немедленно освободить всех задержанных участников антикоррупционных акций протеста 26 марта.

В заявлении на сайте представительства ЕС в России говорится, что полицейские помешали осуществлению основных свобод, закрепленных в российской конституции— свободы слова и мирных собраний. Евросоюз призвал российские власти полностью соблюдать международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, отстаивать права человека и немедленно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны, отмечается в заявлении.

Задержание участников протестов в России осудили и власти США. "Задержание участников мирных протестов, правозащитников и журналистов является грубым вызовом фундаментальным демократическим ценностям", – заявил представитель Госдепартамента.

26 марта на акцию против коррупции, организованную Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев – мероприятие было не согласовано местными властями. "ОВД-Инфо" сообщает о более чем тысячи задержанных в Москве.