В консерватории что-то не так

В конце прошлой недели соцсети облетело видео, снятое студентами московской консерватории на одной из лекций.

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Varvara Turova

Посмотрите это видео, пожалуйста. Урок "Культурной политики"в Московской Государственной Консерватории. Прекрасный музыкант и человек Даня Пильчен зачитывает список "предателей" из "пятой колонны".

Пользуясь случаем, хочу передать ему слова поддержки и солидарности, я - с ним.

Историю появления этого видео Даниил Пильчен рассказал "Медузе":

В аудитории было 30-40 человек. Начиналось все довольно сдержанно, преподавательница просто рассказывала, где и сколько платят нашим сотрудникам культуры, как с этим сейчас плохо и как все это в ближайшем будущем станет хорошо. Потом она сказала, что мне, мол, надо отойти, а вы, молодой человек, прочитайте вот этот текст [про «пятую колонну» и «предателей»]. Очевидно, преподавательница намеренно дала читать текст именно мне, зная, как я отношусь к этим урокам. Текст был на четыре страницы, во вводке объяснялось, что такое «пятая колонна», потом о том, чем эта «колонна» занимается в России, кто в нее входит, чего они хотят и так далее. И в конце этот список прекрасный [представителей «пятой колонны» в России]. На этот раз аудитория скорее реагировала одобрительно на мою иронию, хотя, как слышно на видео, не все. Большинству просто хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и они бы смогли заниматься своими делами — и основное возмущение было по поводу того, что все слишком затянулось. Потом вернулась Фарида Минахматовна, забрала у меня бумажку и решила прочитать текст самостоятельно, уже без комментариев.

В зачитываемый список "врагов народа" (примерно с пятнадцатой минуты видео) вошли правозащитница Людмила Алексеева, журналистка Евгения Альбац, актриса Лия Ахеджакова, блогер Аркадий Бабченко, журналистка Ксения Ларина, Ксения Собчак, Натэлла Болтянская, Константин Боровой, Дмитрий Быков, Алексей Венедиктов, Леонид Волков и другие известные персоны, в том числе Егор Гайдар и Михаил Горбачев. После зачитывания списка между студентом и преподавательницей началась перепалка, цитаты из которой широко распространились по соцсетям:

Alena Popova

Пильчен: Хорошо, пятая колонна равно предатели. Что он плохого сделал? Скажите. Что плохого сделал Андрей Макаревич?

Преподаватель: Ты закроешь свой рот?

Пильчен: Нет, я не закрою свой рот.

— После урока задай свой вопрос!

— Может ты закроешь свой рот?

Пильчен: Нет, я не закрою свой рот.

— Ты уверен?

Пильчен: Уверен.

(шум)

— Он имеет право говорить.

— Он задерживает нас.

— Угрозы — это уголовное дело.

Преподаватель: Тихо! Вы зачем реагируете на провокатора? А тебе — закрыть рот до конца занятия.

Пильчен: Я не закрою свой рот.

Преподаватель: Ты мне будешь каждое занятие так срывать?

Пильчен: Конечно

(смех)

<...>

Преподаватель: Я при всех говорю, так ведет себя только дебил.

Студенты: Это оскорбление.

Пильчен: Вы мне диплом врача покажите свой, раз вы мне даете диагноз.

<…>

Преподаватель: Встаньте и выйдите отсюда!

Пильчен: Нет, не выйду.

Преподаватель: Пошел вон отсюда!

Пильчен: Не пойду.

<…>

Преподаватель: Ты отнимаешь наше время.

Пильчен: Нет, это вы отнимаете наше время, вы отнимаете у нас два часа в неделю своей пропагандой.

Tanya Kamyshanskaya

Разбираем на цитаты.

"Ты не видел ещё моих доходов, тебе далеко ещё, сколько я имею"

"Я на свою жалкую зарплату разговариваю с таким жалким студентом, как Вы", "Заколебал", "Молчи", "Так ведет только дебил", "Давайте отметимся и всё - до свидания", "Ты закроешь свой рот - Нет, я не закрою - Может, ты закроешь - Нет, я не закрою", "Встаньте, выйдите отсюда! - Нет, не встану! - Пошел вот отсюда"

P.S.: ведь эта тетёнька на вопрос "где работаете" гордо отвечает "в Московской Государственной Консерватории им. Чайковского".

Дополнительные подробности о "тетеньке" и предмете, который она преподает, сообщил в блоге на "Эхе Москвы" другой студент - ​Иван Ручей:

Не так давно в МГК им. Чайковского, в одном из самых престижных музыкальных ВУЗов в мире, был введён очередной «крайне важный» предмет под гордым названием Основы государственной культурной политики Российской Федерации, обязательный для всех и засчитывающийся по количеству посещений (больше 3-х пропусков — «автомат» не получишь).

Ведёт его Кульмухаметова Фарида Ахматовна, доцент, кандидат экономических наук (полный список званий, регалий и достижений можно найти по первой же ссылке в гугле) и просто ухоженная, аккуратная женщина средних лет, от которой не ждёшь большой подставы.

С самой первой лекции я и некоторые другие студенты не могли отделаться от мысли, что она напоминает Долорес Амбридж из Гарри Поттера, но только если Амбридж — вымышленный персонаж, то эта дама, к ужасу и к сожалению, вполне реальна.

Лично мне изначально не нравилась сама идея такого предмета, так как не совсем ясно, что такого мы там должны узнать, что нам поможет лучше играть на своих инструментах.

Но когда на лекциях стала явственно проглядывать тема далеко не культурной политики, а взаимоотношений России с остальными странами, всякой подрывной деятельности, в частности тема Пятой колонны, некоторые студенты стали возражать и задавать вопросы.

Например на этом видео запечатлён фрагмент занятия, когда преподаватель (возможно, поняв, что ей нечего нам сказать) дала нам читать текст про Пятую колонну и куда-то ушла.

Сначала один из студентов (раньше споривший с ней и с заменявшим ее как-то раз преподавателем по экономике, Барсегяном Ваганом Оганесовичем) просто вслух зачитывал данный ему текст, содержащий, к примеру, список нежелательных политических партий, список нежелательных людей, походу комментируя его. Позже вернулась Ф.А. и дальше начался уже открытый конфликт, в ходе которого она оскорбляла студента, не отвечая на его вопросы и просто продавливая свою линию.

Не столько страшно то, что такой человек вообще работает в нашей альма-матер, а то, что большинство студентов либо находило то, что происходит очень забавным, либо вставало на сторону Кульмухаметовой, не признавая, что это пропаганда.

Очень неприятно, что такое происходит в культурном заведении, которое должно взращивать деятелей искусства, мыслящую и прогрессивную молодёжь.

Очень возмущённый студент,

Иван Ручей.

Возмущение студента разделили и многие комментаторы.



Lena Masceicenko

Ну как говорится - приплыли. В консерватории на занятии в Москве зачитывают список врагов народа. И так буднично, женщиной, мягким голосом. Банальность зла. ГУЛАГ в голове.

Зоя Дашевская

Вот какие дела, оказывается, в Московской консерватории творятся: список врагов народа уже составлен, осталось только зачитать. Что-то всё это напоминает, из советского, правда, не забытого - у кого память есть.

Tatiana Narbut-kondratieva

В московской консерватории лекция о пятой колонне. Со списком нацпредателей. 2 часа в неделю. Я таких преподавателей в 80 не видела. И лекций таких. А ведь я застала научный коммунизм на первом курсе. Из лекции: "Ксения Собчак (нацпредатель), по признанию ее матери нарусовой, не является дочерью Собчака", "заколебал, я не собираюсь разговаривать с таким жалким студентом" (это студенту, поинтересовавшееся, зачем эта информация в учебном курсе). "Макаревич" - "почему макаревич?" - "потому". "Познер" (а вот так!) "Горбачёв". "Гайдар и его жена(?!!)" - "писатель?" - "не писатель! Из правительства". "Люди, бывшие у власти, пытаются вернуть доходы, чем и объясняются экономические трудности"... возмущающегося студента обещают отчислить. Слушайте, а что детям-то говорить? Молчи и слушай? Не выступай? Опять?!

Ksenia Sobchak

Поправьте меня если ошибаюсь,но ведь политическая агитация запрещена законом в учебных заведениях? Я хочу найти эту учительницу,и сделать все ,чтобы ее уволили за профнепригодность. Что за предмет она тут ведет,рассказывая про предателей,пятую колонну и то,что Собчак-не мой отец? Дослушайте этот ад до конца. Естествознание? Я вне себя. Как не стыдно? Хоть какая-то совесть есть у "преподавательницы"???

Katerina Kraynova

Это мракобесие официально включено в учебный план? Одобрено и утверждено? Прошло все нужные инстанции (что непросто)? И аттестируется, как все другие предметы (то есть будет прописано в дипломе)? Это только консы касается? А если утверждено - то во всех музыкальных ВУЗах должно преподаваться... В Гнесинке, например, как с этим дела обстоят? И вообще - кто все эти люди преподающие?!??

Irena Leina

Смотрите и думайте. Это проделывается еженедельно, как слышим, с вполне зрелыми молодыми людьми не без мозгов и не без образования. В Московской консерватории, известной на весь мир. А в ПТУ кого будут ковать и напускать нам на головы? Хунвейбинов?

Sergey Kuznetsov

Одобрено, утверждено и включено в учебные планы, только не это мракобесие, а другое. Вся эта хрень про пятые колонны — самодеятельность этой педагогини. А в стандарт включена вялая жвачка о том, какое у нас мудрое государство, которое решает, какую музыку писать и какие спектакли ставить.

Roman Yakub

Ностальгическое видео... Нахлынули воспоминания из родного консерваторского прошлого: 80-е годы, кафедра марксизма-ленинизма, "исключить из рядов комсомольской организации", "выдворить из Советского Союза", и т.д. Они сами под собой сук рубят: такие курсы должны талантливые и умные преподавать, если они хотят молодых в чем-то убедить. А с этими комсомольско-профсоюзными ... кандидатами наук ... бездарными хамами и хамками, справляться несложно. Что молодой человек и делает вполне достойно и весело. Но вот это вот "Закрой рот!" я даже в советские годы не слышал. Пахнуло зоной и помойкой.

Seva Brodsky

В консерватории, оказывается, есть семинар про врагов народа. А ведет его знаток гостиничной сферы, лауреат медали имени Афанасия Никитина и автор диссертации про ипотечное кредитование как фактор социального развития региона. Очень интересная у нас жизнь.

Alexandr Gik

Действительно полноценная реинкарнация Истории партии, входит в программу 3-4 курса: Основы гос. культурной политики РФ доц. Кульмухаметова Фарида Минахматовна из Плешки, Область научных исследований: Основы формирования и развития потребностей общества; Программа повышения квалификации работников гостиничной сферы ; Почетный Знак имени Н.Румянцева "За благородные труды", Золотой Почетный Знак имени Н.Румянцева "За достижения"... http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/poleckaf/Pages/Kul_mukhametova_Farida_Minakhmatovna.aspx

Sergey Shpilkin

В скобках: диссертация Ф. Кульмухаметовой (об ипотечном кредитовании!) http://search.rsl.ru/ru/record/01004135763 защищена в закрытом усилиями Диссернет диссовете ТИСБИ под руководством засвеченного в Диссернете М.П.Посталюка.

Anatoliy Buzinskiy

Какой прекрасный срез нашего общества!

Есть неравнодушный герой Daniil Pilchen. Он один открыто начал противостоять преподавательнице, которая на занятиях "Культурная политика" в Московской консерватории несёт откровенную ересь - например, просит студента зачитать список "врагов народа".

Есть необразованная, хамоватая женщина, которая (на секундочку!) является доцентом кафедры гуманитарных наук Московской консерватории, кандидатом экономических наук. Она же преподавательница. Зовут ее Кульмухаметова Фарида Минахматовна.

Есть безмолвствующее большинство, которое хавает. "Быстрее, пусть нас отпустят с пар".

Есть агрессивное меньшинство, которое поддерживает преподавателя.

Есть другое меньшинство, они разделяют троллинг Дани. Их поддержка заключается в смехе.

Преподавательница оскорбляет студента, затыкает ему рот, из ее нежных уст летит "дебил", кандидат экономических наук называет Сванидзе бывшим министром финансов. Ближе к финалу ролика зрителю становится очевидно, что на самом деле, глубоко в душе Фарида Минахматовна, конечно, не экономист, а романист, кандидат эпистолярных наук:

"Теперь про Собчак. Ксения Собчак, скорее Ксения Бесфамильная, по признанию ее матери Ксения не является дочерью Анатолия Собчака"

И может быть, потому что меня не уберегли и я приболел, или потому что это действительно отрыжка тоталитарного общества, мне не смешно.

PS. Последнюю фамилию, которую успевает зачитать Даня Пильчен из списка "врагов народа" - это Вороненков Денис.

То, что против зачитывания списка протестует только один студент, отметили многие.

Маргарита Мониава

Консерватория выявила врагов народа и озвучила их имена. Студентам пока смешно и не страшно.

Юля Михеева

как-то все кажется,что этого не может быть.

со мной редко бывает, но хочется только матом об этом.

и один. ОДИН вступает в разговор. Остальные готовы слушать.

Maria Issaeva

В ответ на выраженный одним студентом протест и иронию остальные выдают до зубовного скрежета знакомую реакцию "что высовываешься".

Система подавления индивидуальности продолжает бесперебойную работу и отметит в этом году свой столетний юбилей.

Dmitry Leonkin

Абсолютно невозможно понять почему большая часть студентов воспринимает происходящее вполне нормально. И это у них, как пишет Медуза, продолжается уже второй год. Как можно быть такими овцами?

Alexander Malakhov

А как мы ходили на абсолютно бездарные лекции? Или к некоторым <козлам> на занятия? Мы, конечно, могли и не ходить, но не шли в ректорат с вопросами о компетенции преподавателей.

Maria Tyrina

Ну для меня не удивительно, что его не поддержали в аудитории... просто я полагаю, что все, кто мог бы поддержать - отсутствовали. Вот меня бы точно не было на этой лекции. Точно 100%. Я уходила со скучных, не интересных, а на этот предмет никогда бы даже и не появилась. Выражаю свою поддержку Даниилу.

P.S. "Закрой рот" от преподавателя - лакмусовая бумажка.

Указывают комментаторы и на то, что именно из таких студентов, возможно, и состояли толпы протестующих на вчерашних антикоррупционных акциях.

Марьяна Карышева

Глубину падения измерить нет шансов, зато понятно откуда столько молодежи на митинге.

Сам Даниил Пильчен в протестах тоже участвовал – и был задержан.

Fedor Grigoriev

Пильчена задержали.

"я позвонила сейчас, мы спустились в метро на тверской, я уехала, они поднялись на площадь, стояли в сторонке, василиса (подруга дани) курила, космонавт просто подошел, сказал что курить здесь нельзя и схватил ее. даня вступился и его тоже схватили"

Александр Плющев цитирует стихи, которые написала одна из слушательниц "Эха Москвы":

Екатерина Чевкина

Если ты учился плохо

и не вызубрил к субботе

список всех врагов народа,

нацпредателей реестр, —

в воскресенье выйди с уткой

и кроссовками на шее,

и тогда ты в автозаке

всех их выучишь в лицо

Очевидная параллель к этому видео – воспитательная беседа директора школы в Брянске с учениками, у которых обнаружилась "неправильная гражданская позиция" (эту историю бурно обсуждали в Сети на прошлой неделе).



Есть, впрочем, и те, кто считает, что студента можно и нужно было переубедить, а сам он – не более чем провокатор.

Холмогоров Егор

В чем проблема преподавателей консерватории в известном ролике. В том, что они такая же демшиза, что и студенты.

Пильчен: Хорошо, пятая колонна равно предатели. Что он плохого сделал? Скажите. Что плохого сделал Андрей Макаревич?

Преподаватель: Ты закроешь свой рот?

Пильчен: Нет, я не закрою свой рот.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Пильчен: Хорошо, пятая колонна равно предатели. Что он плохого сделал? Скажите. Что плохого сделал Андрей Макаревич?

Преподаватель: Андрей Макаревич поехал в Славянск развлекать карателей, которые убивали детей в Донецке и Горловке. Они стреляли крупнокалиберными снарядами по многоэтажкам, вроде той, в которой живешь ты, по детским садам, вроде того, в который ходил ты в детстве. Они убивали детей, мам детей, мам с детьми. Чтобы наградить их за это Андрей Макаревич приехал и долго пел им на свою традиционную тему - про проституток.

Пильчен: Ты закроешь свой рот? Ты закроешь свой рот? Немедленно закрой свой рот!

Evgenia Prokofieva

Он перебивает и провоцирует учителя, не имея, кстати, при себе ни одного весомого аргумента- играет на публику и срывает урок- он попросту клоун и хам, вообще, таких студентов надо отчислять с позором из института

Между тем педагоги и студенты консерватории решили объединенными усилиями бороться с преподаванием "культурной политики" и создали в Facebook группу "Нет пропаганде на лекциях Московской консерватории!", где обсуждают, за что можно привлечь к ответственности Фариду Кульмухаметову.

Nikolay Khrust

Итак, по результатам посещения лекций «Культурная политика РФ» в МГК, изучения видео, информации от студентов и рассылаемых по предмету материалов «суд установил»:

педагог Кульмухаметова Ф. А. на лекциях позволяет себе

1) откровенную пропаганду с возбуждением ненависти — напр., студентам предлагалось зачитать список «врагов народа»,

2) откровенно тенденциозные и оценочные, не подкреплённые аргументами и методологией высказывания, предлагаемые темы докладов — напр., доклад на тему «нравственного кризиса» (сама эта тема предполагает, что «кризис» есть),

3) заведомо ложные высказывания — например, заявления об увеличении финансирования культуры в России и консерватории в частности, тогда, как все педагоги знают, что всё наоборот,

4) оскорбления студентов («дебил», «пошёл вон» и т. д.),

5) сильно отклоняться в лекциях и предлагаемых темах докладов от утверждённой Рабочей программы дисциплины по этому предмету. В РПД написаны нормальные, здравые вещи, никаких «врагов народа» и «пьющих мужей».

Оценка.

1. Предложения зачитать «списки врагов народа» (1) противоречат ч. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 21 Конституции, и квалифицируются п. 2б ст. 282 УК (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по <...> принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием служебного положения), что грозит тётеньке штрафом или тюрьмой до 6 лет.

2. Пропаганда (1, 2), оскорбления (4) и заведомая ложь (3) недопустимы на лекциях МГК.

3. Год назад была жаркая дискуссия внутри педсостава МГК о распределении часов ООП ФГОС между кафедрами и факультетами так, чтобы на все предметы хватило часов и при этом чтобы не нарушалась структура ООП, на составление документации (РПД, ФОС, аннотаций и проч.) был потрачен огромный труд преподавателей. И теперь то, что драгоценные часы ООП тратятся на обсуждение «врагов народа», «пьющих мужей» и «нравственного кризиса» я расцениваю как циничный плевок в адрес всего педагогического коллектива консерватории.

4. И студентов это тоже касается: им заниматься надо, а они вынуждены слушать про «нравственный кризис» и «врагов народа», более того — читать доклады на эти темы (педагог требует и отмечает посещения своих занятий).

5. Педагог должен следовать утверждённой Рабочей программе дисциплины по своему предмету.

Важное замечание:

бороться нужно именно с пропагандой и недопустимым поведением педагога, но не с самим предметом, так как предмет «Основы культурной политики РФ» утверждён ФГОС и по нему имеется РПД. Надо лишь ей следовать.

Выход мне видится в написании коллективной докладной, коллективном обращении к ректору, если это не поможет — обращении в СМИ (впрочем, материалы в некоторых СМИ про поведение нашей тётеньки уже вышли), в крайнем случае — обращении в Прокуратуру.

Сторонники в ответ указывают на то, что бороться с режимом его методами – не лучший вариант, а то и вовсе призывают не касаться политики.

Grigory Durnovo

Мне кажется, не стоит развивать тему 282-й статьи. Этой статьей весьма часто пользуется государство и конкретные его представители, чтобы бороться со свободой слова. Конкретно в данном случае можно говорить о "возбуждении ненависти либо вражды" — к кому? людям, оппозиционно настроенным к власти? это будет звучать не менее бредово, чем в иных политических делах, просто с противоположным знаком. Мне кажется, в действиях Кульмухаметовой достаточно всякого другого, что показывает ее профнепригодность и вредность.

Татьяна Краснова

"Занятие", на котором мы "присутствовали" благодаря этой видеозаписи - это изумительный пример ХАЛТУРЫ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ, а так же - пустой и бессмысленной траты времени. <...>

Знаете, если бы люди ударили пальцем о палец, из этой лабуды можно было бы сделать нтереснейший предмет.

Я, например, послушала бы умного культуролога на тему того, как именно "культура обеспечивает качество общества".

Или юриста - на тему того, по каким именно законам взаимодействуют субъекты и объекты государственной культурной политики.

Или антрополога, например - о формировании менталитета народа и его "ценностной ориентации".

А за трату 45 минут учебного времени на рассуждения о том, что "Боровой толстый", а "Ксения Ларина вышла замуж" - надо гнать в шею ссаными тряпками из образования НАВСЕГДА.

И знаете, не Путин нагадил вам в подъезде, дороге коллеги... Вот честно.

Еще раз извините.

Если будете петиции писать - пишите об этом.

И тетку эту гоните. Не за идеологию. За некомпетентность.