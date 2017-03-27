В Краснодарском крае полиция задержала второго организатора тракторного марша кубанских фермеров Николая Маслова, передает Би-би-си.

По словам самого Маслова, полицейские обыскали его машину, а потом завили, что она находится в ориентировке как попавшая в ДТП. Ранее Маслов рассказал Би-би-си, что тракторный марш, запланированный на 28 марта, оказался под угрозой срыва.

24 марта суд в Краснодаре арестовал на 15 суток за неуплату алиментов организатора тракторного марша Алексея Волченко. Сам Волченко утверждал, что просрочил выплаты всего за один месяц и был готов погасить долг на месте.

В августе прошлого года кубанские фермеры организовали акцию протеста против незаконного захвата земель в регионе и на тракторах отправилась в Москву. В Ростовской области колонну задержали. Многие участники акции, в том числе Волченко, были арестованы.

Новый тракторный марш должен был начаться 28 марта. Фермеры жаловались на произвол чиновников и коррупцию.

