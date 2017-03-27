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У здания Тверского суда в Москве задержали активистов

Алексей Навальный в суде

Алексей Навальный в суде

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У здания Тверского районного суда в Москве, где проходил проходил процесс над учредителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, задержаны трое активистов, которые пришли поддержать оппозиционера. Об этом сообщило агентство RTVi.

В понедельник суд приговорил Навального к пятнадцати суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции, а также назначил ему штраф в 20 тысяч рублей по делу об организации несогласованного митинга. Сам оппозиционер отвергает все обвинения в свой адрес.

Антикоррупционные акции прошли в минувшее воскресенье в десятках городов России. Алексея Навального задержали незадолго до начала несогласованного мероприятия на Тверской улице в центре Москвы. В офис ФБК в этот день пришли полицейские, которые задержали сотрудников фонда.

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