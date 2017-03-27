Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей по делу об акции на Тверской

Тверской районный суд Москвы оштрафовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 20 тысяч рублей по делу об организации акции в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навального также обвиняют в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Обвиняемый настаивает, что не знаком с материалами дела и не подписывал протокол.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что к ее подзащитному незаконно применили статью об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Она настаивает, что это было сделано потому, что данная статья предусматривает административный арест обвиняемого.

Михайлова потребовала освободить Навального в зале суда. Сам оппозиционер попросил суд допросить главу правительства России Дмитрия Медведева, которого ФБК обвинил в коррупции, и которого Навальный назвал "настоящим организатором шествия". Судья отклонила все ходатайства защиты.

Навальный был задержан накануне в центре Москвы незадолго до начала несогласованной с властями антикоррупционной акции на Тверской улице. В тот же были задержаны сотрудники ФБК, а в офисе организации прошел обыск.

В воскресенье протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на предъявленные обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.