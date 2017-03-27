Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей по делу об акции на Тверской

Тверской районный суд Москвы оштрафовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 20 тысяч рублей по делу об организации акции в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Навального также обвиняют в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Обвиняемый настаивает, что не знаком с материалами дела и не подписывал протокол.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что к ее подзащитному незаконно применили статью об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Она настаивает, что это было сделано потому, что данная статья предусматривает административный арест обвиняемого.
Михайлова потребовала освободить Навального в зале суда. Сам оппозиционер попросил суд допросить главу правительства России Дмитрия Медведева, которого ФБК обвинил в коррупции, и которого Навальный назвал "настоящим организатором шествия". Судья отклонила все ходатайства защиты.
Навальный был задержан накануне в центре Москвы незадолго до начала несогласованной с властями антикоррупционной акции на Тверской улице. В тот же были задержаны сотрудники ФБК, а в офисе организации прошел обыск.
В воскресенье протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Около тысячи из них были задержаны.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на предъявленные обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.