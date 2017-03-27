Дальнобойщики выразили недоверие Путину

В Екатеринбурге около двухсот человек - водителей большегрузных автомобилей и предпринимателей присоединились к всероссийской акции против системы "Платон". Уральские дальнобойщики объявили о недоверии президенту и правительству. Многие из собравшихся после ввода сборов за проезд по федеральным трассам поставили свои грузовики "на прикол", так как мелкому бизнесу работать стало невыгодно, выжить в сегодняшний условиях могут лишь крупные транспортные компании. Главное требование участников акции - отмена "Платона" и отставка правительства. Добиваться этой цели грузоперевозчики намерены с помощью стачки.