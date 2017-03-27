Адвокат Навального о решении Тверского суда

Тверской районный суд Москвы арестовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Сам оппозиционер заявил, что не сопротивлялся при задержании, не знаком с материалами дела и не подписывал протокол. Ранее в понедельник Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации акции в центре Москвы. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова назвала обвинения неправомерными и требовала освободить ее подзащитного прямо в зале суда.