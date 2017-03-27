Саратовского журналиста арестовали после митинга против коррупции

Саратовского журналиста и члена областной ОНК Александра Никишина Фрунзенский районный суд арестовал на четверо суток за сопротивление законным требованиям полиции. Как сообщает ИА "Свободные новости", Никишина, а также заявителей митинга и нескольких активистов, задержали вчера уже после акции, на которую в Саратове пришло до трёх тысяч человек. Митинг прошёл без происшествий, однако после него все заявители были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Никишин явился туда вместе с активистами, которые вели трансляцию в социальных сетях, но был задержан: сотрудники полиции положили журналиста на землю, надели на него наручники. На него был составлен протокол об административном правонарушении, адвоката к журналисту не допустили. Никишин своей вины не признал и сразу после решения сегодняшнего суда, заявил, что будет его обжаловать. Ночь он провёл в отделе полиции, где его ни разу не покормили.

Кроме Никишина после антикоррупционного митинга были арестованы координатор приёмной Алексея Навального и заявитель митинга Эльнур Байрамов, а также активист Константин Мандров. Обоим назначено наказание - четверо суток административного ареста за нарушение законодательства об организации и проведении массовых мероприятий. Активисты и созаявители акции Михаил Смыслов, Сергей Рыжов и Сергей Окунев также сегодня были оштрафованы на десять тысяч рублей.