В России заочно арестован бывший премьер-министр Украины Яценюк

В Ессентуках суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.

В 2015 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк во время первой войны в Чечне в 1994-1995 годах сражался на стороне чеченских сепаратистов против федеральных войск. В отношении украинского политика было возбуждено уголовное дело. 21 февраля 2017 года российские власти объявили Яценюка в международный розыск.

Сам Арсений Яценюк назвал решение суда в Ессентуках "полным бредом". По его мнению, "Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков".

В 1995 году Яценюку был 21 год. В это время он учился в университете в украинском городе Черновцы. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что ему неизвестно об участии бывшего премьер министра Украины в первой чеченской войне.