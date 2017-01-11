CNN: у российских спецслужб может быть компромат на Трампа

В отчете о российских кибератаках в США, представленном на прошлой неделе президенту Обаме и избранному президенту Трампу, содержится информация со ссылкой на источники в российских разведслужбах о том, что у них есть финансовая и личная информация, компрометирующая Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN

Согласно непоименованным источникам CNN в американском правительстве, информацию о якобы имеющемся у России компромате на Трампа передал США бывший британский разведчик, которого американцы считают, в целом, заслуживающим доверия. Британец, ныне бизнесмен, в свою очередь, получил сведения от своих контактов в России. ФБР продолжает проверять достоверность сведений и пока не подтверждает их. Сам британец в качестве главы частной сыскной компании занимался сбором информации о Дональде Трампе по заказу его американских оппонентов, сначала его соперниками в борьбе за номинацию — республиканцами, а после того, как партия выдвинула его своим кандидатом, - финансовыми донорами Хиллари Клинтон.

Главы американских разведучреждений сочли необходимым довести до Трампа эти непроверенные сведения, чтобы он знал, какого рода информация циркулирует о нем в разведсообществе и среди высшего эшелона законодательной и исполнительной власти в стране.

Подтверждение сведений будет означать, что Россия собрала компромат и на Хиллари Клинтон, и на Дональда Трампа, но перед выборами использовала его только против кандидата Демократической партии, чтобы подыграть ее сопернику. В дополнении к закрытому отчету также содержится предположение американской разведки, что во время избирательной кампании происходил обмен информацией между людьми Трампа и доверенными лицами российского правительства.