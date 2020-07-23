Раскрыты личности тех, кто отдавал приказы убивать в Славянске в 2014 году

Всю ночь мы просидели над документами и легли только под утро. Наша находка стала первым прямым свидетельством военных преступлений, вероятно, совершенных людьми, связанными с российским руководством, в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Речь шла о внесудебном расстреле трех украинских граждан.

Это было ошибкой: порыв ветра не только разметал их по комнате, но и хлопнул дверью так, что в ней разбилось стекло. На шум поднялась администратор, и нам пришлось заплатить еще 600 гривен (50 долларов), чтобы нас не выселили.

Начинало темнеть, блокпосты закрывались, и мы поняли, что до Донецка нам не доехать. Мы остановились у гостиницы "Ман" в Дружковке. Другие постояльцев не оказалось, и мы заселились в три номера. Собравшись в одном из них, мы начали изучать самые сухие бумаги. Мокрые листы мы разложили на кровати и на полу и открыли окно, чтобы они быстрее подсохли.

На шоссе нас остановили украинские военные, потому что в нескольких километрах впереди шел бой. Развернувшись, мы застряли в колонне бронемашин, а через несколько минут оказались на поле боя непосредственно за чертой города. Сепаратисты вели минометный огонь, взрывы происходили по обе стороны дороги. Украинские военные отстреливались из автоматов. Мы смогли выбраться из затора лишь через полчаса.

По плану мы должны были ехать в отель в Донецке, который находился под контролем сепаратистов; это 140 километров по дороге с блокпостами, через линию фронта. Комнаты у нас были забронированы на неделю, так что времени, чтобы изучить находку, было достаточно. Однако проблемы начались, едва мы выехали из Славянска.

Мы переглянулись и замерли, осознав, что за документы у нас в руках. Без особых раздумий мы собрали пропитанные бензином и испачканные сажей бумаги, набили ими рюкзаки и позвонили водителю, чтобы он за нами заехал.

Кто-то из нас – кажется, Ноа – заметил разбросанные в углу бумаги и пластиковые папки. Мы подняли их и Ноа прочитал вслух: "Приказ". А чуть ниже: "…приговорить к смертной казни через расстрел".

Внутри было темно даже при свете дня. Разбросанные вещи пахли бензином и были покрыты сажей. Осторожно, чтобы не напороться на растяжку, мы шли между перевернутой мебели и брошенных вещей – например, китайской кружки с флагом батальона Гиркина. Было очевидно, что перед отходом сепаратисты в спешке пытались сжечь все, что осталось, но безуспешно.

Мы сразу же направились в здание СБУ, стараясь не привлекать внимания. Баррикады с колючей проволокой, которые еще несколько дней назад охраняли вооруженные бойцы, исчезли, и, как ни странно, там ничего не происходило. К нашему удивлению, не было даже украинских военных, а входная дверь была приоткрыта.

Славянск был первым городом, захваченным в апреле поддерживаемыми Россией силами, и нам очень хотелось посмотреть, как он выглядит после возвращения под контроль украинских властей. Кроме того, нас интересовало, что оставили после себя сепаратисты – в одном здании в особенности. Отделение Службы безопасности Украины (СБУ) было захвачено сепаратистами одним из первых. Именно там в одной из комнат Гиркин разместил свой штаб.

Примерно через 48 часов, 7 июля, я приехал в Славянск на поезде из Киева вместе с американскими корреспондентами Максом Седдоном (он тогда работал на "Базфид ньюз") и Ноа Снейдером, фрилансером, пишущим для "Экономист" и "Нью-Йорк таймс". Сам я тогда работал на новостном портале "Мэшебл".

Ранним утром 5 июля 2014 года поддерживаемые Россией отряды под командованием Игоря Гиркина, бывшего офицера ФСБ, известного как Стрелков, отступили из украинского города Славянск. Этому предшествовала оккупация города, длившаяся более двух месяцев, и несколько недель тяжелых боев с украинской армией и добровольцами, в результате которых пострадал город и его жители.

славянск, украина 17 июня 2014 поддерживаемые Россией сепаратисты пришли за Алексеем Пичко. Он не был связан с украинскими военными: его подозревали в том, что за три дня до этого он залез в дом соседа на окраине Славянска и украл две рубашки и пару брюк. 30-летнего Пичко отвезли в мрачное двухэтажное здание, окруженное вооруженной охраной и баррикадами. Там его допросили, заставили написать явку с повинной и приговорили к расстрелу. Позже его тело выбросили на поле боя; об этом рассказали его родные и близкие, которые пытались узнать, куда его увезли. Но он был не единственным в Славянске, кого постигла такая судьба. Тремя неделями ранее, 25 мая, двое украинцев, воевавших на стороне сепаратистов, 32-летний Дмитрий Славов и 25-летний Николай Лукьянов, были арестованы своими же товарищами по оружию по обвинению в мародерстве, вооруженном ограблении, похищении человека, оставлении военных позиций и попытке воспрепятствовать расследованию. Их допросили, а потом расстреляли, как сообщают их родственники и знакомые, а также двое жителей Славянска, осведомленные о ходе этих "судов" и расстрелов. Алексей Пичко в своем доме в Славянске

Фото предоставлено Марией Пичко Согласно документам, судьба всех этих троих человек решалась на так называемых "военно-полевых трибуналах", созданных Игорем Гиркиным, бывшим офицером ФСБ, на тот момент более известным как Игорь Стрелков. Юридической базой стал драконовский закон, придуманный Иосифом Сталиным и принятый вскоре после вторжения Германии в Советский Союз в ходе Второй мировой войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, на который ссылался Гиркин, предусматривал смертную казнь – Украина отменила ее в 2000 году, в России на нее с 1996 года действует мораторий. К смертной казни приговаривали за преступления, которые Гиркин называл "тяжкими", при этом под ними понимались и мелкая кража, и убийство. Расследование Радио Свобода установило личности и подробности биографии семерых из девяти человек, участвовавших в "военно-полевых трибуналах" в Славянске. Вместе с Гиркиным в этих "военно-полевых трибуналах", приговоривших к смертной казни" Пичко, Славова и Лукьянова, участвовали еще как минимум девять человек. При этом они получили куда меньше внимания СМИ, чем Гиркин – он один из четырех людей, которых прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к убийству 298 человек, погибших в результате крушения рейса MH17 компании Malaysian Airlines после ракетной атаки над территорией Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Некоторые участники "трибуналов" оставались не идентифицированными, а их роль – неясной. Так было до сих пор. На основании документов, найденных в кабинете Гиркина в здании СБУ в Славянске, расследований по открытым источниками и бесед с десятками предполагаемых жертв пыток, а также со свидетелями и родственниками погибших, журналисты Радио Свобода установили личности семерых из девяти участников "военно-полевых трибуналов". Внутри здания СБУ в Славянске 7 июля 2014 года, через два дня после того, как Игорь Гиркин и его люди отступили из города, оставив протоколы "военно-полевых трибуналов"

Евгений Фельдман Кроме того, журналисты Радио Свобода обнаружили, что один из соратников Гиркина связан с Владиславом Сурковым, который во время казней был одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина и архитектором политики Кремля в Украине. Другой участник "трибуналов" был одним из командующих силами пророссийских сепаратистов в Донецке. Большинство из них, по имеющимся данным, получили российские паспорта и убежище в России или живут в районах Украины, контролируемых поддерживаемыми Россией силами, то есть фактически недосягаемы для украинских и международных правоохранительных органов. Многие из них женаты и вернулись к более или менее нормальной жизни: руководят бизнесом, вывешивают в соцсетях фотографии с семьей, рассказывают об отпуске в России, в аннексированном Россией Крыму или в районах Донбасса, которые до сих пор не подконтрольны украинской армии. На некоторых фотографиях они обнимают своих детей и внуков, которые родились уже после расстрелов. О том, что Гиркин управлял Славянском "железным кулаком", сообщалось и ранее – да и сам он признавал, что приказал расстрелять Пичко, Лукьянова и Славова, а также еще не менее трех человек. В последний раз о расстрелах на востоке Украины он высказывался в мае, заявив в скандальном интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что одну из шести казней он исполнил собственноручно. "Смертная казнь за мелкое преступление едва ли может соответствовать требованиями честного суда. В данном деле содержатся признаки военного преступления". Полученная Радио Свобода информация о причастных к казням пополняет длинный список свидетельств того, что эксперты считают военными преступлениями России и сепаратистов, которых она поддерживает личным составом, оружием, деньгами и своим политическим курсом. Украина тем временем пытается добиться справедливости в собственных судах, а также с помощью исков против России, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС). Варвара Пахоменко, глава украинской миссии правозащитной организации "Женевский призыв", которая занимается защитой прав гражданского населения во время вооруженных конфликтов, изучила документы из Славянска. Говоря в целом о внесудебных расстрелах в зоне боевых действий, он отметила в беседе с Радио Свобода, что "смертная казнь допустима лишь в исключительных случаях и лишь за очень серьезные преступления при условии проведения честного и независимого суда". "В противном случае речь может идти о военных преступлениях", – заявила Пахоменко. Уэйн Джордаш, ведущий эксперт по международному праву в области защиты прав человека, отмечает, что в протоколе "суда" над Пичко не содержится "ключевых фактов", которые позволили бы яснее понять суть дела, однако приговор кажется "непропорциональным совершенному преступлению". "Смертная казнь за мелкое преступление едва ли может соответствовать требованиями честного суда, – говорит Джордаш, управляющий партнер юридической компании Global Rights Compliance. – В данном деле содержатся признаки военного преступления".

Что говорят документы Десятки документов, с которых началось это расследование, были найдены журналистами в штабе Гиркина в Славянске 7 июля 2014 года, через два дня после того, как он отступил в Донецк с поддерживаемыми Россией сепаратистами в результате двухнедельной артиллерийской операции украинской армии. Документы были найдены на столах, за которыми Гиркин со своими подчиненными планировали военные действия, на полу, по которому тащили многочисленных пленников, арестованных по подложным обвинениям вроде "шпионажа в пользу Киева", в том числе гражданских лиц и журналистов. Бумаги были разбросаны по кабинетам, в которых люди Гиркина без особых разбирательств выносили приговоры неугодным. Рассказ автора, как он с двумя коллегами нашел протоколы трибуналов 7 июля 2014 года. Как были найдены протоколы Помимо расследования Радио Свобода впервые публикует все обнаруженные документы, чтобы их могли изучить журналисты, исследователи и правоохранительные органы, которые ищут ответы на вопросы о войне, унесшей более 13 000 жизней и не прекращающейся уже семь лет без явной перспективы мира. Некоторые ключевые документы переведены на английский и украинский. Среди этих документов – полные протоколы "военно-полевых" трибуналов, приговоривших к расстрелу Пичко и Лукьянова со Славовым. Слева – приказ о казни Алексея Пичко, подписанный Игорем Гиркиным, командующим поддерживаемыми Москвой сепаратистами, захватившими Славянск. Справа – подписанный Гиркиным приказ о казни Дмитрия Славова и Николая Лукьянова. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 В качестве юридической базы казней Гиркин ссылается на указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, вводящий в стране военное положение.

В качестве юридической базы казней Гиркин ссылается на указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, вводящий в стране военное положение. 2 В приказах говорится, что приговор приведен в исполнение.

В приказах говорится, что приговор приведен в исполнение. 3 Гиркин предупреждает, что "тяжкие преступления, совершенные в зоне военных действий, и далее будут караться решительно и беспощадно".

Гиркин предупреждает, что "тяжкие преступления, совершенные в зоне военных действий, и далее будут караться решительно и беспощадно". 4 Гиркин подписывает приказ о расстреле, используя позывной "Стрелков". Среди обнаруженных документов – дело в отношении украинца, которому посчастливилось избежать расстрела. С него были сняты обвинения в измене за то, что он с помощью фонарика якобы корректировал огонь украинских вооруженных сил по позициям сепаратистов. Это оправдательный приговор по делу об украинце, который с помощью фонарика якобы корректировал огонь украинских вооруженных сил по позициям сепаратистов. 1 4 5 6 2 7 8 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Состав "трибунала" указан только в виде позывных.

Состав "трибунала" указан только в виде позывных. 2 Дело решено отправить на дополнительное расследование.

Дело решено отправить на дополнительное расследование. 3 Обвиняемый оправдан.

Обвиняемый оправдан. 4 В ходе расследования была опрошена жена обвиняемого.

В ходе расследования была опрошена жена обвиняемого. 5/6 Соседей тоже опросили.

Соседей тоже опросили. 7 "Трибунал" посчитал доказательства вины недостаточными.

"Трибунал" посчитал доказательства вины недостаточными. 8 Хотя поддерживаемые Россией сепаратисты объявили независимость от Киева, "трибунал" ссылается на украинский уголовный кодекс в резолютивной части постановления.

Хотя поддерживаемые Россией сепаратисты объявили независимость от Киева, "трибунал" ссылается на украинский уголовный кодекс в резолютивной части постановления. 9 "Трибунал" постановил освободить обвиняемого из-под стражи немедленно. В документах содержатся протоколы допроса жертв – вероятно, это были их последние слова. Как ни странно, Гиркин и его люди иногда использовали для протоколов "трибуналов" официальные бланки СБУ, найденные ими в захваченном здании. Среди документов – несколько "письменных показаний", которые жители Славянска дали под давлением людей Гиркина, как они рассказали Радио Свобода. Они говорили на условиях того, что их имена останутся не раскрыты, боясь преследования со стороны властей самопровозглашенной "ДНР" или украинских властей, которые могут обвинить их в пособничестве сепаратистам. Радио Свобода вымарало некоторые данные в документах, чтобы защитить гражданских лиц, которые, возможно, предоставляли информацию Гиркину и его людям против своей воли. Среди документов есть планы тех помещений, где Пичко, Лукьянов и Славов предположительно совершали преступления, что показывает, как сильно участники "трибунала" стремились легитимизировать судебный процесс. В целом эта подборка документов проливает свет на ужасные события, задавшие тон войне на востоке Украины. Превью документов Листать документы можно свайпом или стрелками.

















































































































































































































Загрузить полный архив документов (.ZIP или .PDF, около. 40MB) Загрузить Международные и местные правозащитные организации задокументировали сотни случаев незаконных задержаний, пыток и внесудебных казней военных и гражданских лиц обеими сторонами конфликта. Эта подборка документов показывает попытки поддерживаемых Россией сепаратистов придать, несмотря на их в целом низкую дисциплину, видимость порядка царящему сумасшествию, легитимизировать вооруженный захват украинской территории и провозглашение независимости "Донецкой народной республики" от Киева. "Перед казнью жертвам завязывали глаза и обматывали голову фольгой. (...) Затем их убивали выстрелом в затылок из автоматического оружия". Подлинность этих документов и достоверность их содержания была верифицирована обнаружившими их репортерами, журналистами Радио Свобода, бывшими работниками администрации Славянска и некоторыми людьми, упомянутыми в самих документах. В документах не указаны имена тех, кто приводил в исполнение приказы о расстреле Пичко, Лукьянова и Славова, – они упоминаются как "гарнизон". Он состоял "из рядовых солдат", – рассказал знакомый с членами "гарнизона" источник Радио Свобода на условиях анонимности из страха преследования. Некоторые данные о расстрельной команде имеются в показаниях, содержащихся в отчете 2015 года о военных преступлениях на востоке Украины, составленном по запросу вице-спикера нижней палаты польского парламента Малгоржаты Госиевской. В них приводятся слова заключенного, знакомого с практикой "трибуналов" и казней в Славянске, о том, что они происходили поздно ночью и что "перед казнью жертвам завязывали глаза и обматывали голову фольгой (…). Затем их убивали выстрелом в затылок из автоматического оружия".

Падение и оккупация Славянска Превращение Славянска из тихого города, расположенного среди небольших озер в степях Донецкой области, в раздираемый войной ад началось в апреле 2014 года, когда Украина еще приходила в себя после Евромайдана, свергнувшего близкого к Москве президента Виктора Януковича. Ответные действия России после изгнания Януковича были стремительными и жесткими. За одну ночь по приказу Путина российские войска и спецподразделения без опознавательных знаков заняли принадлежащий Украине Крымский полуостров, захватив правительственные здания и военные объекты. В течение нескольких недель Крым был взят под полный контроль, и Москва организовала референдум о его присоединении к России. Международное сообщество осудило голосование "под прицелом" оружия российских солдат. Восток Украины летом 2014 Территория, контролируемая поддерживаемыми Россией сепаратистами до 5 июля 2014 года.

Территория, контролируемая поддерживаемыми Россией сепаратистами до 5 июля 2014 года. Контролируемая территория после 5 июля 2014. РОССИЯ ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Славянск УКРАИНА Артёмовск Луганск Луганское Горловка Дебальцево Донецк ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Мариуполь Новоазовск Азовское море РОССИЯ УКРАИНА ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Славянск Артёмовск Луганск Луганское Горловка Дебальцево Donetsk ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Мариуполь Новоазовск Azov Sea Войтек Гройец/Google/Natural Earth/СНБО Украины Но Россия на этом не остановилась. В апреле, как показывают документы, опубликованные украинскими хакерами, и другие источники, Кремль начал отправлять спецподразделения в преимущественно русскоговорящие регионы на юго-востоке страны. Вслед за ними туда пришли и многие из тех, кто участвовал в захвате Крыма. Среди них были и Гиркин, и участники так называемых "сил самообороны" Крыма – группы местных пророссийски настроенных жителей, контролируемых и используемых Кремлем для того, чтобы объявить захват Крыма действиями недовольных Киевом украинцев. Следующим пунктом для Гиркина и его группы стал Славянск. Директор Музея истории Славянска Александр Плахов в интервью Радио Свобода вспомнил день, когда в город прибыл Гиркин, и рассказал, как изменилась жизнь в Славянске под контролем его отряда. Показывая флаги пророссийских сепаратистов, фотографии и различные военные артефакты того времени на выставке, посвященной этой войне, Плахов рассказал, что Гиркин с 52 бойцами прибыл в Славянск около 9 утра 12 апреля 2014 года. Они быстро взяли под контроль здание администрации в центре города и отделение милиции, после чего спокойно вошли в местное отделение СБУ, находящееся неподалеку. По словам Плахова, они не встретили никакого сопротивления. Местные сотрудники спецслужб "открыли им двери, чтобы те просто заняли здание", рассказывает он и добавляет, что большинство населения Славянска поддерживало пророссийских сепаратистов и было недовольно прозападным Евромайданом, в результате которого в феврале был свергнут Янукович. Плахов описывает Гиркина как непредсказуемую фигуру, человека, который редко появлялся на публике и "никогда не общался с народом", однако его присутствие в городе ощущалось вполне явно. По его словам, большинство местных жителей узнали о Гиркине из статей на новостных сайтах и из бесед с друзьями и знакомыми в соцсетях. Однако он помнит, как удивлялись видевшие Гиркина во время его нечастых публичных выступлений тому, что это небольшой человек с тонкими усиками и деревянной кобурой на бедре был тем самым безжалостным полевым командиром, о котором писали в новостях и соцсетях. В мае, говорит Плахов, жестокость Гиркина и его людей стала куда очевиднее. Жителей начали отправлять на принудительные работы только за то, что они оказались в ненужное время в ненужном месте и видели движение техники, либо посмели спорить с сепаратистами на блокпостах, либо вышли из дома во время введенного Гиркиным комендантского часа. Нарушителей нередко заставляли работать на сильной жаре: они рыли окопы на линии фронта, возводили баррикады на дорогах и ключевых перекрестках на въезде в город. Некоторым не повезло, и они оказались в подвале здания СБУ, где их допрашивали, не давали есть и пить, пытали и держали целыми днями в тесных темных непроветриваемых помещениях. Вещи, оставленные заключенными в подвале здания СБУ. 7 июля 2014 г.

Кристофер Миллер Эти рассказы соответствуют данным Human Rights Watch и и других источников, которые сообщали об использовании принудительного труда на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами. 7 июля 2014 года, через два дня после того, как Гиркин и его отряд отступили в Донецк, автор этих строк спустился в подвал здания СБУ и увидел печальную картину: пластиковые стаканчики, вырезанные узниками из бутылок, чтобы пить и умываться водой из протекающих труб; кишащие клопами матрасы, на которых спали те, кто не был прикован наручниками или кандалами, до сих пор висевшими на стенах; миски с испортившейся кашей и разбросанные по углам куски гнилой пищи, которую ели, чтобы выжить; ведра, наполненные мочой и фекалиями. Майор в отставке Юрий Пластун рассказал Радио Свобода, что увидел, как Гиркин входит в город, когда снимал в банкомате пенсию. По его словам, жизнь в городе под командованием сепаратистов "была полным кошмаром". Люди были "в ужасе" от Гиркина и пришедших с ним людей. Когда пошли слухи о казнях, жители города начали больше всего бояться встречи с теми, кто выносил самые суровые приговоры, – с членами "военно-полевых трибуналов".

Палачи Основываясь на данных в документах – написанных от руки именах, отчествах, позывных и подписях, – журналисты Радио Свобода нашли и идентифицировали семерых из девяти человек, помогавших Гиркину проводить "трибуналы" и непосредственно ответственных за казни Пичко, Лукьянова и Славова. Вот их список, включая Гиркина: Игорь Всеволодович Гиркин

Псевдоним “Игорь Иванович Стрелков”

Возраст: 49

49 Гражданство: Россия

Россия Местонахождение: Москва Гиркин, как он сам признаётся, является бывшим офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также монархистом, полюбившим реконструкцию военных действий и интернет-форумы по военной истории, еще когда он учился в Московском государственном историко-архивном институте. В 1990-х Гиркин участвовал в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Чечне, Боснии и Герцеговине. Но именно его роль в захвате Россией Крыма и в военных операциях на востоке Украины принесла ему громкую славу в среде русских националистов и пророссийских сил, которые стекались на войну. Из-за этой роли, а еще из-за беспощадной жестокости он снискал печальную славу в Киеве и на Западе. В мае 2014 года Гиркин создал "военно-полевые трибуналы", поскольку боевые действия в Славянске и вокруг него обострились. В интервью российским СМИ он оправдывал это стремлением "навести порядок" в городе. Он председательствовал во время рассмотрения дела Лукьянова и Славова, он же подписывал документы о смертных приговорах Лукьянову, Славову и Пичко, которые были приведены в исполнение. В случае двух последних казненных на документе "трибунала" стоит как псевдоним – Игорь Иванович Стрелков, так и настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. В приказах, подтверждающих гибель Лукьянова, Славова и Пичко, Гиркин предупреждал всех рядовых и командиров поддерживаемого Россией ополчения, а также жителей Славянска и окрестностей, что "тяжкие преступления, совершенные в зоне боевых действий, будут караться решительно и беспощадно". Гиркин также утверждал, что "не допустит разгула преступности" в Славянске, так как наблюдает, что город превращается "в поле криминального беспредела". "Наказание за преступления будет неотвратимо, независимо от звания и заслуг преступника", – добавлял он тогда. После того как пророссийские силы сепаратистов отступили в Донецк, Гиркин стал министром самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Однако в этой роли он пробыл недолго. В августе 2014 года, когда его агрессивность заметно усилилась, Стрелков заявил, что по приказу Кремля возвращается в Москву. С тех пор Гиркин живет в российской столице, занимается политикой и общается с членами объединений российских "ветеранов", которые воевали на востоке Украины и сейчас недовольны происходящим там. Соединенные Штаты и Канада ввели против него санкции за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В настоящее время его заочно судят в Нидерландах за предполагаемую роль в событиях, приведших к крушению в Донбассе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Журналисты Радио Свобода дозвонились до Игоря Гиркина, но он отказался говорить с журналистами, сказав лишь: "У меня нет желания общаться с вами". Виктор Юрьевич Аносов

Позывной “Нос”

Возраст: 54

54 Гражданство: Украина, Россия

Украина, Россия Местонахождение: Симферополь, Украина Аносов – грузный лысый мужчина, позывной которого отсылает и к его фамилии, и к выдающейся части его лица, – был главой "военной полиции" Гиркина. Он председательствовал в "трибунале", приговорившем к смерти Пичко, участвовал в заседании, когда подсудимый был оправдан, а также был заместителем председателя на слушаниях по делу Лукьянова и Славова. В деле Пичко именно Аносов выносит смертный приговор, как следует из протокола "трибунала". Согласно протоколу, после признания Пичко виновным Аносов спрашивает мнения двух "судей" о наказании. Один отвечает: "Учитывая, что ущерб преступлением не причинен, отправить на передовую рыть окопы". Другой предлагает "отправить [Пичко] на передовую до окончания военных действий". Но Аносов, председатель "трибунала", не прислушивается к ним и выносит следующий приговор: "Принимая во внимание нахождение в зоне военных действий, на основании указа ПВС СССР "О военном положении" от 22.06.1941, применить исключительную меру наказания – расстрел". Аносов был командиром военного подразделения пророссийских сепаратистов в Донецке и лидером так называемых "сил самообороны" Крыма, которые совместно с российским спецназом захватывали контроль над полуостровом. Он был обласкан российскими государственными и прокремлевскими медиа и часто общался с освещавшими войну российскими журналистами, а иногда даже фотографировался с ними в обнимку. Аносов активен в соцсетях и часто публиковал фотографии своего участия в событиях на востоке Украины. Среди сотен выложенных им в сеть снимков есть несколько, на которых он в Москве рядом с Владиславым Сурковым. Оба они, например, были на встрече "Союза добровольцев Донбасса", которым руководит Александр Бородай, гражданин России, который был первым так называемым "премьер-министром" донецких сепаратистов. Аносов с Сурковым в Москве на встрече "Союза добровольцев Донбасса"

Аносов, вероятно, близко знаком с Бородаем: есть фотография, где тот награждает его медалью за службу в Славянске и Донецке. Аносов вернулся из Восточной Украины в Крым. Судя по его аккаунтам в соцсетях и предпринимательской отчетности, он стал основателем и совладельцем строительной компании и пивного завода в столице региона, Симферополе. Канада ввела против него санкции за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Попытки связаться с Аносовым по телефону, электронной почте, через соцсети и СМС оказались безуспешными. Вячеслав Анатольевич Апраксимов

Позывной “Балу”

Возраст: 55

55 Гражданство: Украина, Россия

Украина, Россия Местонахождение: Симферополь, Украина Апраксимов – крупный представительный мужчина, о чем свидетельствует его позывной. Он присоединился к поддерживаемым Россией сепаратистам и стал военным комендантом Славянска, а позднее – солдатом в печально известном батальоне "Восток". Он был судьей на "трибуналах" над Пичко и обвиняемым, которого оправдали, а также выполнял роль адвоката Лукьянова и Славова. Согласно протоколу "трибунала" над Пичко, Апраксимов спрашивал его о предполагаемой краже в доме соседа. Пичко пытался склонить обвинителей на свою сторону, говоря, что "принимал участие в освободительном движении", имея в виду захват власти на востоке Украины поддерживаемыми Россией сепаратистами. "Был на баррикадах", – уточняет Пичко. "Вину признаю", – говорит Пичко и просит использовать его на передовой. "Бес попутал", – объясняет он причину предполагаемой кражи. Во время "трибунала" над Лукьяновым и Славовым Апраксимов утверждал, что виноват в преступлении Лукьянов, а Славов "является отличным бойцом", который "попал под влияние" товарища. Апраксимова часто видели разъезжающим по Славянску на внедорожнике, украденном у местного жителя, сообщил Радио Свобода источник в городе. Есть фотографии, на которых он едет с другими бойцами на бронетранспортере. Канада ввела против него санкции за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Нам удалось связаться с человеком, который назвал себя братом Вячеслава Апраксимова. Тот сообщил, что в 2018 году Апраксимов перенес инсульт и сейчас не способен отвечать на вопросы о событиях 2014 года. Михаил Александрович Николаев

Позывной “Седой”

Возраст: 42

42 Гражданство: Украина

Украина Местонахождение: Донецк, Украина Строгий на вид Николаев, один из самых высокопоставленных военных деятелей донецких сепаратистов, был судьей во всех трех "трибуналах", протоколы которых попали в руки журналистов. Он был лидером ополчения в Славянске и командиром "7-й мотострелковой бригады", входившей в поддерживаемые Россией вооруженные формирования. Бригада участвовала в нескольких самых ожесточенных и значительных сражениях войны, в том числе в донецком аэропорту и в Дебальцево в январе и феврале 2015 года. В военизированных формированиях сепаратистов Николаев быстро дослужился до звания "полковника", согласно данным, приведенным в статье о нем в академическом журнале Донецкого национального университета. В феврале 2020 года он был высокопоставленным членом военного руководства поддерживаемых Россией сил в Донецке и директором департамента патриотического воспитания и поддержки ветеранов. Помощник Николаева во время телефонного разговора подтвердил журналисту Радио Свобода, что тот остается в должности, но других подробностей не сообщил, так как, по его словам, Николаев находился на встрече. Во время второго разговора по телефону помощник отказался помочь связаться с Николаевым и вместо этого рекомендовал отправить запрос на интервью по обычной почте. Запрос, посланный до этого по электронной почте, остался без ответа. Николаев время от времени появляется на публичных мероприятиях в Донецке. Например, в декабре 2019 года он был одним из тех, кто оценивал детские проекты на тему "любовь к родине", под которой подразумевалась Россия. Юрий Владимирович (фамилия неизвестна)

Позывной “Адвокат”

Возраст: Неизвестен

Неизвестен Гражданство: Неизвестно

Неизвестно Местонахождение: Неизвестно Подпись человека с позывным “Адвокат” встречается на многих страницах документов, найденных журналистом Радио Свобода в Славянске. Он был прокурором на заседании "трибунала", когда был вынесен приговор Пичко, защищал обвиняемого в измене, который был оправдан, опрашивал свидетелей и обвиняемых по делам Пичко, Славова и Лукьянова и по делу оправданного “наводчика”, кроме того, осматривал места преступлений. Он требовал признать Пичко виновным, как следует из протокола "трибунала", и привлечь его к ответственности "по всей строгости военного времени". Журналисты Радио Свобода разными путями пытались выяснить личность и местонахождение "Адвоката", но так и не смогли этого сделать. Встречавшиеся с ним во время допросов бывшие заключенные описывают его как мужчину низкого или среднего роста в возрасте около 50 лет весом примерно 70 кг. Они рассказали, что он не был похож на военного или другого силовика и, как им казалось, работал в Донецке в юридической сфере. Согласно результатам служебной проверки МВД Украины о "неправомерных действиях отдельных работников милиции Славянска", "Адвокат" отвечал за мониторинг оперативной информации и проводил следственные действия по резолюции “коменданта” Славянска Глеба Сидича. О результатах "Адвокат" докладывал тому же Сидичу, а также Сергею Здрылюку с позывным "Абвер". Собеседник Радио Свобода подтвердил, что формально "Адвокат" подчинялся 27-летнему на тот момент Глебу Сидичу, а фактически "Абверу". В настоящее время Сидич объявлен в розыск МВД Украины, мы установилили, что он вместе с семьей проживает в российском Нижнем Новгороде, работает или работал до недавнего времени в компании, являющейся поставщиком оборонных предприятий и активно участвует в жизни местной церковной общины. В телефонном разговоре Сидич сказал Радио Свобода, что во время славянских событий "защищал родину и веру", но отказался дать дальнейший комментарии, в том числе, раскрыть личность "Адвоката". Александр Викторович Зюбанов

Позывной "Зубр"

Возраст: 45

45 Гражданство: Россия и, возможно, Украина

Россия и, возможно, Украина Местонахождение: Неизвестно Зюбанов выступал защитником Пичко и был секретарем "трибунала" на заседании, когда обвиняемый в измене был оправдан. Защищая Пичко, он говорил, что предполагаемая кража – "преступление совершенно незначительное". Зюбанов считал, что "подобные действия нельзя квалифицировать как мародерство, так как мародерство – это похищение вещей солдат, убитых или раненных на поле боя, а субъектом преступления может быть военное лицо или ополченец". Он просит отправить Пичко на работы на передовую. Согласно свидетельствам очевидцев, Зюбанов участвовал в военных действиях в Славянске с первых дней захвата города. На фотографии, размещенной в одном из его аккаунтов в соцсетях, Зюбанов одет в форму украинского полицейского, кем он, вероятно, и работал до войны. Это соответствует данным его резюме, размещенного на форуме поиска работы в 2009 году, где говорится, что в 2009 году он окончил Днепропетровскую юридическую академию МВД Украины и получил статус адвоката. На фотографиях, размещенных в соцсетях в марте 2013 года, т. е. за год до штурма Славянска, Зюбанов участвует в конференции производителей пластиковых окон в городе Днепр (тогда – Днепропетровск) в 200 км к западу от Славянска и Донецка. На его бейдже можно прочитать его имя и фамилию. В январе 2020-го Зюбанов дал видеоинтервью, в котором призывал собрать средства на похороны одного из своих боевых товарищей. В интервью к нему обращаются только по его позывному "Зубр". Мы не смогли связаться с Зюбановым и получить от него комментарий. Знакомая Зюбанова, с которой мы связались по телефону, сказала, что не может связать с ним журналиста Радио Свобода. Тогда ее спросили в мессенджере о роли Зюбанова в казни Пичко, однако она не ответила, хотя прочитала сообщение. Сергей Иванович Трифонов

Позывной "Трифон"

Возраст: Неизвестен

Неизвестен Гражданство: Украина, Россия

Украина, Россия Местонахождение: Крым или Донецкая область, Украина Хвастливый низкорослый Трифонов в феврале 2020 года рассказывал в интервью заместителю министра информации “ДНР” Даниилу Безсонову, что он был частью так называемых "сил самообороны", которые помогали Кремлю в захвате Крыма. В частности, Трифонов заявил, что помог захватить симферопольский аэропорт, чтобы не допустить приземления самолетов с украинскими военными и милицией. В этом интервью Трифонов рассказал и о том, как он отправился вслед за Стрелковым в Славянск, а также о своем участии "в захвате силовых структур Славянска и вооружения" в составе группы "отставного полковника военной контрразведки и очень грамотного человека" с позывным "Абвер" – именно его подпись стоит под смертным приговором Алексею Пичко. Как показывают документы, найденные в здании СБУ Славянска после отступления Стрелкова, во время "трибунала" по делу Пичко Трифонов был секретарем, а на "процессе" по делам Лукьянова и Славова – прокурором. Он также являлся прокурором в деле о государственной измене, когда обвиняемого оправдали. Во время полного ругательств разговора с российским агентом ФСБ в августе 2014 года, который был перехвачен и опубликован Службой безопасности Украины, Трифонов сомневается, что ему удастся убежать в Россию, потому что на занятые сепаратистами районы Донбасса наступают украинские войска. В панике он говорит, что сепаратисты потеряют контролируемую ими территорию "в течение месяца" и что поддержка со стороны местного населения незначительна. Интервью Трифонова проиллюстрировано его фотографиями с Арсением Павловым, известным своей жестокостью командиром пророссийских сепаратистов с позывным "Моторола". "Моторола" воевал в Славянске и Донецке и позже погиб от взрыва бомбы в лифте дома в Донецке, где он жил. Источник Радио Свобода, находившийся в Славянске в 2014 году, подтвердил, что это на фотографиях рядом с "Моторолой" именно Трифонов. Попытки Радио Свобода поговорить или вступить в переписку с Трифоновым были безуспешными. Павел Александрович Воловой

Позывной "Бешеный"

Возраст: 41

41 Гражданство: Украина

Украина Местонахождение: Вероятно, Ростовская область, Россия, или Донецкая область, Украина Воловой родом из города Ждановка в Восточной Украине; он служил командиром подразделения в составе поддерживаемых Россией сепаратистских сил в Славянске и был секретарем во время "трибунала" по делу Лукьянова и Славова. 12 апреля 2014 года он сообщил российским СМИ, что причастен к захвату города Краматорск под Славянском. В одном из четырех его аккаунтов в социальных сетях есть информация о том, что он был активным противником Евромайдана и поддерживал антикиевские выступления в Донецке. Несколько постов в соцсетях также дают представление о его чувстве юмора. 16 января 2014 года он перепостил мемы: "У меня была справка от психиатра о том, что я здоров, но я ее съел"; "Люди создавались так, чтобы кошкам было с кем жить" и "Я не понимаю, почему основная часть преступлений совершается ночью, ведь ты в основном хочешь убивать утром". В школьном сочинении под названием "Мой сосед – герой войны", написанном одним из учеников школы в родном городе Волового, тот назван "шахтером по профессии", который променял горные инструменты на то, чтобы стать "солдатом, который держит в руках пулемет и боеприпасы". Попытки связаться с Воловым по телефону, электронной почте или СМС не увенчались успехом. Сергей Анатольевич Здрылюк

Позывной “Абвер”

Возраст: 48

48 Гражданство: Украина, Россия

Украина, Россия Местонахождение: Симферополь, Украина Здрылюк, использующий в качестве позывного название военной разведки нацистской Германии, до войны был сотрудником спецслужб Украины. Трифонов в интервью говорит о нем: “отставной подполковник военной контрразведки, очень грамотный человек”. По данным служебной проверки МВД Украины о “неправомерных действиях отдельных работников милиции Славянска”, именно Здрылюк и “комендант” Славянска Сидич подписывали резолюции на проведение следственных действий "Адвокатом", а также давали указание на проведение дополнительных допросов с применением пыток "Зубру" Зюбанову и на исполнение наказаний “Берии” (о нем ниже). Подпись Здрылюка стоит на смертном приговоре “трибунала” над Пичко. То, что "Абвер" фактически руководил деятельностью стрелковской "милиции" Радио Свобода подтвердил и один из подвергшихся допросу источников. Украинские исследователи утверждают, что Здрылюк также служил в ФСБ России. Международное сообщество волонтеров InfromNapalm со ссылкой на данные украинских хакеров и расследователей общественной организации "Європростір" сообщало, что Сергей Здрылюк работал в контрразведке СБУ и был завербован российскими спецслужбами в Крыму. В составе так называемых "сил самообороны" Крыма Здрылюк содействовал захвату этого украинского полуострова Россией, а потом присоединился к направлявшемуся в Славянск Гиркину. Там, а позднее в Донецке, Здрылюк был заместителем Гиркина и командовал тремя военными подразделениями в Константиновке, Дружковке и Горловке. Здрылюк есть на фотографиях со встречи "Союза добровольцев Донбасса", прошедшей 4 ноября 2016 года в Москве в компании с Владиславом Сурковым и генералом-майором ГРУ РФ Сергеем Петровским (он же Дубинский), который использовал позывной "Хмурый" и является одним из обвиняемых по делу MH17. По данным InformNapalm, во время событий в Славянске весной-летом 2014 года Здрылюк регулярно общался со своим куратором из ФСБ. В 2015 году Здрылюк получил российский паспорт, в настоящее время проживает в Симферополе. В 2019 году он баллотировался в парламент аннексированного Крыма от Коммунистической партии. Попытки связаться со Здрылюком по телефону, электронной почте, СМС и в социальных сетях оказались безуспешными, хотя отправленное ему сообщение в сети "Одноклассники" Здрылюк прочитал. Имя: неизвестно

Позывной "Берия"

Возраст: Неизвестен

Неизвестен Гражданство: Неизвестно

Неизвестно Местонахождение: Неизвестно Журналисты Радио Свобода не смогли установить личность "Берии", о нем вообще известно очень мало. Тем не менее из сепаратистских блогов, сообщений СМИ, интервью с бывшими заключенными в Славянске, докладов правозащитных групп и документов ясно, что он был высокопоставленным участником сепаратистских формирований и занимался внесудебными задержаниями, физически издевался над заключенными и подписал смертный приговор Пичко. Подпись "Берии" стоит рядом с подписью Здрылюка и видна на обратной стороне последней страницы протокола "трибунала" Пичко, датированной 18 июня 2014 года: согласно надписи, "Берия" "получил" это документ. В выводах проверки украинского МВД указано, что "Берия" получал предписания от "Абвера" на исполнение наказаний. Журналисты Радио Свобода связались с человеком в Славянске, который однажды встречался с "Берией" и рассказал о нем на условиях анонимности, опасаясь преследований. По его словам, "Берия" был одним из тех, кто отвечал за незаконное содержание людей в тюрьме, созданной в Славянске поддерживаемыми Россией сепаратистами. Эту информацию подтверждает и гражданка Беларуси, которая в интервью в 2019 году заявила, что, когда она впервые прибыла в Славянск в 2014-м и попыталась присоединиться к поддерживаемым Россией сепаратистам, ее избил и отправил в тюрьму в том числе "Берия", позывной которого отсылает к известному своей жестокостью начальнику НКВД сталинского времени. В докладе Украинского Хельсинкского союза по правам человека приведены слова бывшего заключенного тюрьмы в Славянске: "Берия был там начальником, все называли его Рома… Говорили, что он полицейский из Волновахи" (Волноваха – город к югу от Донецка). В другом докладе правозащитники обвиняют “Берию” в "жестоком обращении и/или оскорблении достоинства личности, а также в самовольном задержании". Связаться с ним не удалось.

Еще три казни, двое выживших Как минимум еще трое человек, не указанных в найденных документах, были, по всей видимости, казнены по приказу Гиркина, а не по решению "трибунала". В мае 2020-го Стрелков рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в апреле 2014 года он приказал казнить 42-летнего Владимира Рыбака, депутата городского совета Горловки, пытавшегося снять со здания горсовета флаг сепаратистов и повесить на его место украинский, а также двух студентов: 19-летнего Юрия Поправку и 25-летнего Юрия Дяковского. Гиркин заявил, что "они были врагами с диверсионной целью". Их изуродованные тела были обнаружены в реке через несколько дней после исчезновения. Известно лишь об одном случае, когда обвиняемый был оправдан "военно-полевым трибуналом". В публикуемых Радио Свобода документах его имя вымарано, поскольку мы не смогли с ним связаться. Его обвиняли в измене и подвергли жесткому допросу. В итоге он был признан невиновным и отпущен. В июле 2014 года этот человек подтвердил по телефону автору этих строк, что его задержали и "судили" в Славянске, однако раскрывать подробности отказался. Попытки связаться с ним или его родственниками по известным нам телефонам, чтобы получить комментарий для данного расследования, оказались безуспешными. Нам также удалось обнаружить в соцсетях жителя Славянска Дениса Трефилова, который упоминается в одном из подписанных Гиркиным документов. Там говорится, что Трефилов был расстрелян по приговору "военно-полевого трибунала", признавшего его виновным в вооруженным ограблении в Донецке. Документ, датированный 17 июля 2014 года, сообщает, что приговор приведен в исполнение. Однако журналистам Радио Свобода удалось найти подтверждение, что Трефилов до сих пор жив и находится в Славянске. Он активен в соцсетях, у него есть мобильный номер. Мы связались с ним по телефону, и Трефилов подтвердил, что приговор был вынесен именно ему, однако его не расстреляли. Он отказался рассказывать о "трибунале", потребовав за такой рассказ оплату. Трефилов лишь упомянул, что он, по его собственным сведениям, является "единственным выжившим" среди "осужденных" этими "трибуналами".

В поисках правосудия Каждый год 5 июля в Славянске и соседнем Краматорске отмечают освобождение города из-под власти Гиркина и поддерживаемых Россией сил. В этом году из-за рисков, связанных с коронавирусом, празднования были менее многочисленными, чем прежде. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил оба города и пообщался в маске с местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. Президент Владимир Зеленский участвовал во встрече по видеосвязи из Одессы. "Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока, – сказал Зеленский. – Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину". В годовщину этих событий сайт местных новостей Славянска выпустил документальный фильм о событиях шестилетней давности. Он называется "84 дня" – именно столько город находился под властью Гиркина и пророссийских сепаратистов. Несколькими неделями ранее власти Украины дали понять жителям Славянска, что будут добиваться правосудия для них и для страны в целом. 16 июня офис генерального прокурора Украины официально предъявил Гиркину обвинения в военных преступлениях в связи с пытками и убийствами Рыбака, Поправки и Дяковского в апреле 2014 года. "Этих граждан против их воли поместили в специально обустроенное здание на территории Славянска, где их пытали, избивали, наносили ножевые ранения и применяли другие насильственные действия с целью причинения сильных физических и нравственных страданий из мести за их проукраинскую позицию, – говорится в заявлении офиса генерального прокурора. – Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали". Гиркин находится на свободе в Москве и едва ли будет задержан и доставлен в Киев на суд. Маловероятно, что Украина рассчитывает на содействие России, которая не экстрадирует своих граждан, к тому же военная агрессия крайне негативно отразилась на отношениях между двумя странами. Кроме того, Гиркин обладает информацией об этой войне, раскрытие которой навредит Кремлю, где до сих пор настаивают на своей непричастности к тем событиям, несмотря на многочисленные свидетельства об обратном. Прокуратура Нидерландов в Гааге предъявила Гиркину обвинение в причастности к уничтожению рейса MH17, которое произошло в тот период, когда он называл себя "министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Гиркин отмахнулся от обвинений, и суд проходит без него. Кроме него обвинения предъявлены двум гражданам России и одному гражданину Украины. Доклад о возможных военных преступлениях сепаратистов в Донбассе, составленный в 2015 году по инициативе депутата польского Сейма Малгоржаты Госиевской, был год спустя передан в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. В начале июля Госиевска рассказала в интервью Радио Свобода, что суд "пока проводит предварительную проверку ситуации в Украине". "Прокурор… готовится к следующей стадии процесса, т. е. подает прошение уполномочить его начать расследование", – рассказала она. В МУС не ответили на отправленную по электронной почте просьбу прокомментировать ситуацию. Семьи погибших при крушении MH17 и родственники Пичко надеются на некое подобие правосудия, однако не ожидают его в скором времени. Женщина, называющая себя матерью Славова, отказалась от интервью Радио Свобода и лишь сообщила, что у нее были натянутые отношение с сыном и последний раз она видела его за несколько недель до смерти. Журналисты Радио Свобода попытались навестить родственников Лукьянова под Славянском, однако тех не оказалось дома. Соседи показали, где он похоронен: у надгробия с портретом Лукьянова стоял венок. Могила Николая Лукьянова на кладбище на окраине Славянска

Сергей Горбатенко Мать Алексея Пичко Мария говорит, что не понимает, за что расстреляли ее сына, даже если он украл несколько предметов одежды. Когда журналисты Радио Свобода встречались с ней в 2016 году, она признавалась, что все еще не может поверить, что ее сына больше нет, хотя тест ДНК позволил идентифицировать его останки. На его могиле в Славянске стоит небольшой крест с белой табличкой с его именем. Мария говорит, что каждый вечер, накрывая на стол к ужину, смотрит на входную дверь и надеется, что он войдет. В июне она предоставила Радио Свобода семейные фотографии Алексея, сказав, что до сих пор не оправилась от его смерти и что ее жизнь "печальна", а путь к справедливости может быть долог и бесплоден. Даже если Гиркина и остальных девятерых участников организованных им "трибуналов" когда-нибудь будут судить и приговорят к тюремному заключению, ничто, по ее словам, не вернет ей сына.